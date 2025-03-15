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中國新型登陸船曝光 軍事網站：配備上岸橋為攻台做準備

中央社柏林15日專電
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國際軍事網站揭露，中國正在廣州建造多艘為兩棲作戰設計的駁船，船上配備可供戰車直接上岸的「登陸橋」。分析指出，由於台灣適合大規模登陸的灘頭有限，這款新型駁船可能突破地形限制，讓中國解放軍有更多登陸選項。(擷自YouTube@H I Sutton)
國際軍事網站揭露，中國正在廣州建造多艘為兩棲作戰設計的駁船，船上配備可供戰車直接上岸的「登陸橋」。分析指出，由於台灣適合大規模登陸的灘頭有限，這款新型駁船可能突破地形限制，讓中國解放軍有更多登陸選項。(擷自YouTube@H I Sutton)

國際軍事網站揭露，中國正在廣州建造多艘為兩棲作戰設計的駁船，船上配備可供戰車直接上岸的「登陸橋」。分析指出，由於台灣適合大規模登陸的灘頭有限，這款新型駁船可能突破地形限制，讓中國解放軍有更多登陸選項。

總部設於巴黎的國際軍事網站 「海軍新聞」（Naval News）日前報導，中國正在建造至少5艘新型登陸駁船（Landing Barge）。撰文作者美國軍事專家沙頓（H I Sutton）指出，這些駁船均配備特別長的登陸橋，可能與未來解放軍登陸台灣的計畫有關。

沙頓昨天在個人同名Youtube頻道發布影片進一步說明，根據公開衛星影像，船首的登陸橋至少長120公尺，結構類似懸索橋，可支撐重型裝備通行；船尾則配有裝載坡道，可與其他滾裝渡輪（Ro-Ro Ferry）無縫對接，形成連續登陸作業。

影片來源：YouTube@H I Sutton

換句話說，當中國的滾裝渡輪接近灘頭時，這些駁船可作為中介平台，讓戰車和其他軍事車輛順利從滾裝渡輪駛上駁船，再透過船首伸出的登陸橋直接開上岸。

沙頓分析，由於台灣適合大規模登陸的海灘有限，傳統觀點認為，解放軍若發動兩棲作戰，將受限於少數幾個易於登陸的灘頭，這些地點也是台灣軍方重點防禦區域。

然而新型駁船的出現，可能讓解放軍突破地理限制，有更多登陸地點，更大規模、高效的將陸軍裝甲部隊投放至戰場。

他因此認為，中國當前正在建造的這些駁船外觀看似簡單、也非傳統軍艦，卻可能比大型艦艇更具戰略價值，徹底改變中國將大量陸軍部隊與重裝備投送到台灣的方式。

根據最新衛星影像，沙頓推測這些駁船近期出現在南海中國軍事基地，顯示中國可能已經在驗證新建駁船的登陸作戰能力。

沙頓建議，未來值得關注的重點包括中國是否持續建造更多這類新型駁船，以及它們是否出現在解放軍的大規模年度軍演中。若這兩項發展皆發生，表示這些駁船可能已正式納入中國對台軍事作戰計畫。

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