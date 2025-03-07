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哪叱鬧海、一飛沖天…王毅記者會上30組金句頻出

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十四屆全國人大三次會議7日在北京梅地亞中心新聞發佈廳舉行記者會，中國外交部長王毅就「中國外交政策和對外關係」相關問題回答中外記者提問。 (新華社)
十四屆全國人大三次會議7日在北京梅地亞中心新聞發佈廳舉行記者會，中國外交部長王毅就「中國外交政策和對外關係」相關問題回答中外記者提問。 (新華社)

相較部分美國媒體的冷眼解讀，中國媒體對中國外交部長王毅昨(7)在14屆全國人大三次會議記者會上的表現則是鋪天蓋地的讚美，稱王毅88分鐘答23問，金句頻出，同時又旁徵博引，妙語連珠。中媒還整理出王毅在記者會上說30句話，稱這些話擲地有聲。網民更是接力留言稱王毅講話精采，面帶威嚴，「強硬的外交態度是中國強大國力的體現」。

據紅星新聞報導，在記者會上，王毅在88分鐘的時間內回答了23個問題，涉及元首外交、中俄關係、中美關係、人工智能等熱點，王毅的回答簡潔有力、擲地有聲、金句頻出。在中美關係中，王毅對美國發出五連問，並引用「行有不得，反求諸己」要美國自己復盤一下從這些年的關稅戰、貿易戰中得到了什麼？民眾的生活是變好了還是變糟了？

談到科技領域競爭，王毅又給出了金句：「無論是航天科技，還是晶片製造，外部施加的無理打壓從未停歇過。但哪裡有封鎖，哪裡就有突圍；哪裡有打壓，哪裡就有創新；暴風雨最猛烈的地方，恰恰是『哪叱鬧海』、『一飛衝天』的舞台，並引用中國古詩「青山遮不住，畢竟東流去」，批美國若脫鉤斷鏈，最終將孤立自己。

大公報整理了「王毅外長的30句話」，稱句句擲地有聲。其中包括：「2025年對中國、世界都是一個重要年份，元首外交將迎來新的高光時刻」；「中俄關係是動盪世界中的恆量，而不是地緣博弈裡的變量」；他批評川普「退群」將使世界倒退回叢林法則；以「最準確的定位是夥伴關係」拉攏中歐距離，談中國經濟時稱「「下一個中國，還是中國」。

此外，在社交平台上被熱捧的王毅金句還包括：「我們將以中國的確定性，穩住不確定的世界」，「歷史將證明，只有心懷『大家』，才能成為真正的『贏家』」；「談判桌是衝突的終點，也是和平的起點」；「人心不可違，公理不可廢」，中國是中東國家的戰略夥伴，是阿拉伯兄弟的真誠朋友；美方出台所謂「印太戰略」多年，「成事不足，敗事有餘」。

王毅

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