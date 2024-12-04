我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／聯合健保CEO被刺、韓戒嚴、拜登特赦為兒為己

女強人瓊瑤一生甘願為愛臣服 私下性格剛烈

中國「春節」申遺成功…44項非物質文化遺產 全球最多

記者陳湘瑾／即時報導
北京時間12月4日，中國大陸申報的「春節——中國人慶祝傳統新年的社會實踐」列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產代表作名錄。（圖／取自央視）
北京時間12月4日，中國大陸申報的「春節——中國人慶祝傳統新年的社會實踐」列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產代表作名錄。（圖／取自央視）

北京時間12月4日，中國申報的「春節——中國人慶祝傳統新年的社會實踐」在巴拉圭亞松森舉行的聯合國教科文組織保護非物質文化遺產政府間委員會第19屆常會上通過評審，列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產代表作名錄。

至此，中國共有44個項目列入聯合國教科文組織非物質文化遺產名錄、名冊，總數居世界第一。

央視介紹，中國人基於傳統立法體系，確定正月初一是春節，標誌著農曆新年的開始，是中華民族最重要的傳統節日，俗稱「過年」。每到春節來臨，回家過年是每個中國人心中最熱切的期盼。春節乘載著中華民族共同的理想與期盼，激發中國人的文化創造力，不斷賦予中國人，不斷賦予中國人追求美好生活的精神力量。

中國文化和旅遊部副部長盧映川在2023年12月的記者會上便曾表示，為保護傳承弘揚中華優秀傳統文化，積極推進北京中軸線和春節申遺。其中，北京中軸線已在今年7月成功申遺，也推進中國世界遺產總數達到59項。

不過關於農曆新年也有過一些爭論。BBC報導，英國大英博物館在2023年初曾在社群媒體發文寫道「與我們一起慶祝韓國農曆新年」，引發中國網友認為大英博物館將源自中國的農曆年冠以「韓國」是在「盜用文化」，但也有網友表示，農曆新年本來就是很多國家一起慶祝，而大英博物館所舉辦的是韓國樂團的活動，所以加上韓國自然也沒什麼問題。

究竟是「Lunar New Year」還是「Chinese New Year」，過去幾年也一直有過不少討論和爭議出現。中國演員王鶴棣創立的服裝品牌「D.Desirable」發文時使用「Lunar New Year」，造成許多憤怒中國網友湧入其社群媒體，而NewJeans成員Danielle在留給粉絲的訊息中使用「Chinese New Year」，則是立刻受到韓國網民猛烈抨擊。

中國列入聯合國教科文組織非物質文化遺產名錄還包括新疆維吾爾木卡姆藝術、中國篆刻、中國雕版印刷技藝、中國書法、中國剪紙、端午節、媽祖信俗、中國珠算和送王船等共計44項。

聯合國 博物館 社群媒體

上一則

年度10大流行語 city不city、班味、硬控 水靈靈地上了榜

延伸閱讀

費城僑社感恩節發紅包送字畫弘揚中華文化

費城僑社感恩節發紅包送字畫弘揚中華文化
藍批支持韓國戒嚴 綠反擊：在野黨過度渲染適可而止

藍批支持韓國戒嚴 綠反擊：在野黨過度渲染適可而止
38名越南旅客疑似跳機 韓國濟州島當局尋人中

38名越南旅客疑似跳機 韓國濟州島當局尋人中
涉向中國外洩DRAM晶片技術 前三星電子工程師被捕

涉向中國外洩DRAM晶片技術 前三星電子工程師被捕

熱門新聞

日本知名成衣品牌Uniqlo母公司迅銷執行長柳井正日前受訪時說，不使用新疆棉花，受到中國輿論撻伐。(路透)

Uniqlo創辦人說不用新疆棉遭罵翻 中國外交部也發聲

2024-11-29 08:57
女子指控她就是躺在圖中的某中醫診所治療間時被醫師性侵。（取材自瀟湘晨報）

中醫師藉「推藥」性侵 上海女：來不及防備就發生了

2024-11-29 08:30
前中共政治局委員薄熙來（右）之子薄瓜瓜（左）在台灣結婚的消息，大陸官方27日首度回應，但僅強調「我們對此沒有評論，反對對此進行惡意炒作」。圖為2007年中共元老薄一波逝世後，薄氏父子兩人合影。（路透資料照片）

中國官方首度回應薄瓜瓜在台灣結婚 幾句話帶過

2024-11-27 01:00
谷愛凌在寒冬裡穿羽絨服搭配短褲，「抗凍力」讓網友驚呆了。（取材自微博）

谷愛凌在西安上演「褲子消失術」 網友：謎一樣的存在

2024-12-03 07:30
山東一名富翁立遺囑要求小他近20歲的女大學生太太「至死不得改嫁」，被法官認定違背公序良俗，判定無效。（示意圖／報系資料照）

山東富翁娶小20歲妻 立遺囑要她「至死不得改嫁」 法官打臉了

2024-11-28 07:30
苗華（右）落馬反映習近平對軍方的恐怖統治。（中國軍網）

苗華被戴頭套帶走？習近平公開羞辱軍委 曝「恐怖統治」

2024-11-29 01:30

超人氣

更多 >
瓊瑤最後影音《當雪花飄落》：不要為我難過

瓊瑤最後影音《當雪花飄落》：不要為我難過
12星座最恨表面功夫排行 無法接受任何虛偽遮掩的是他

12星座最恨表面功夫排行 無法接受任何虛偽遮掩的是他
「蜀錦人家」開播收視差… 趙露思出手了 幫「昔日搭檔」宣傳

「蜀錦人家」開播收視差… 趙露思出手了 幫「昔日搭檔」宣傳
日本京都外國客瘋賞楓 空手觀光巴士乏人問津

日本京都外國客瘋賞楓 空手觀光巴士乏人問津
聯合健保公司執行長湯普森 曼哈頓酒店前遭槍殺身亡

聯合健保公司執行長湯普森 曼哈頓酒店前遭槍殺身亡