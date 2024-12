宋濤罕見會美智庫 籲美方反對台獨、支持兩岸交流合作

中國國台辦主任宋濤3日會見美國外交政策全國委員會訪團。(圖/取自「國務院台辦」微信公眾號)

美國即將政黨輪替之際,作為知名智庫之一,美國外交政策全國委員會近日訪問北京,中國國台辦主任宋濤3日與訪團會見時,表態希望美方恪守一中原則 、明確反對台獨、支持兩岸交流合作。

據中國國台辦3日深夜11時許消息,宋濤當日會見美國外交政策全國委員會(NCAFP)會長兼首席執行官艾略特(Susan M. Elliott)一行,他表示兩岸同屬一個中國,兩岸同胞都是中國人,是同根同源、同文同種、血濃於水的一家人。「我們堅定推動兩岸經濟文化交流合作,深化各領域融合發展,讓兩岸同胞共用中國式現代化發展機遇」。

宋濤強調,當前台海局勢複雜嚴峻,根源在於民進黨 當局頑固堅持「台獨」立場。「希望美方恪守一個中國原則,充分認清民進黨當局的『台獨』本性和危害,明確反對『台獨』,支持兩岸交流合作,為維護台海和平穩定發揮建設性作用」。

消息並指,美國外交政策全國委員會願發揮自身作用,「促進美國各界深入了解台灣問題的複雜性、敏感性和中方的原則立場,為兩岸關係和平發展作出努力,推動美中關係健康發展」。

此前中國外交部已披露中共政治局委員兼外長王毅 於同日會見訪團,王毅指中國反對美方在「過渡期」再次對台軍售和擴大非法單邊制裁,敦促美方多做有利於穩定兩國關係的事情,「也希望新政府走好未來4年中美互動的第一步」。

王毅還強調「嚴守底線紅線不越界」,提及「台灣問題是中國內政,中國必須堅定維護國家主權和領土完整。美方應當恪守一個中國的承諾,尊重中國人民選擇的發展道路和正當發展權利」。

值得一提的是,這次NCAFP的訪問並不尋常。這是因為,中國官方最後一次公布的雙方接觸已經是2019年11月,如今疫後北京首次公開與NCAFP訪團交流,與之前係由時任中國外交部副部長鄭澤光、國台辦副主任陳元豐出面接待相比,這次的「規格」也有明顯提升。

艾略特此前頻繁穿梭台北,曾於2023年10月四度訪台,並獲時任總統蔡英文接見,當時艾略特指出,NCAFP這些年來致力舉辦各種非正式的三方討論及對話,並邀請來自台北、北京及美國的專家學者與相關同仁參與。他們相信,對話是維護區域和平、穩定及繁榮的最佳途徑。

今年4月NCAFP還曾與我方駐紐約台北經濟文化辦事處合辦「台美夥伴關係歷久彌堅:台灣關係法立法45週年」(A Legacy of Partnership: The Taiwan Relations Act at 45)研討會。

NCAFP成立於1974年,創辦者是美國國際關係大師摩根索(Hans Morgenthau),是美國外交政策問題的重要智庫之一,成員涵蓋美國前駐外使節及學界、商界領袖,例如艾略特就曾任美國駐塔吉克大使,NCAFP也長期參與華府、台北與北京一軌半(半官方)及二軌(非官方)交流。