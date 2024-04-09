華為智界S7汽車將改款上市搶小米汽車鋒頭

華為公司9日宣布將在4月11日舉行春季溝通會，其海報顯示智界S7汽車及華為筆電Mate Book將會亮相。（取自華為微博）

華為 公司9日宣布將在4月11日舉行春季溝通會，其海報顯示智界S7汽車及華為筆電Mate Book將會亮相。尤其智界S7被視為小米 汽車的重要競爭對手。

值得注意的是，小米董事長雷軍9日轉發了華為終端官方微博，雷軍表示「未來十年將是智慧化的十年，中國新能源車行業一同前進」，並預祝智界S7取得巨大成功。

據了解，智界S7去年11月上市，採用全新OneBox設計，搭載華為巨鯨800V高壓電池平臺，充電5分鐘可續航200公里，續航里程超過800公里。這次溝通會華為智界S7將推出新版本，最近一段時間，智界S7推送重磅OTA升級，全國都能自動導航的NCA是重頭戲。

智界S7以強大的黑科技實力和作為最安全純電轎車的定位，迅速成為同級市場中的熱門車型。在產能爬坡期，訂單積壓超過2萬輛的智界S7一度出現延期交付的問題。

而隨著時間來到2024年4月，智界S7不僅推送了重磅OTA升級，帶來了無圖也能開的城區NCA功能，還進行了大規模交車，進一步打消了用戶對交付能力的疑慮。

種種跡象表明，完成了產能爬坡，突破交付瓶頸的智界S7，正全力衝擊高端豪華純電市場，其接下來的動作無疑更加值得期待。

純電轎車這麼卷，智界S7為何還能這麼火？智界S7作為華為鴻蒙智行的首款智慧轎車，其問世本身就帶有濃厚的科技色彩。在當下的汽車市場中，智慧化、電動化已成為不可逆轉的趨勢，而智界S7正是這一趨勢下的佼佼者。它集成了華為在通信技術、人工智慧、自動駕駛等領域的最新成果，為用戶帶來了前所未有的智慧出行體驗。

無論是從外觀設計、內飾配置還是性能表現等方面來看，智界S7都展現出了非常高的水準。它採用先進的電動驅動系統和電池技術，不僅具有出色的續航里程和加速性能，還能夠為使用者帶來更加環保和節能的出行方式。

由於訂單遠超預期，智界S7的產能和交付量經歷了短暫的供給不足。不過如今順利實現了規模交付，這無疑是對其強大生產能力和高效供應鏈 管理能力的有力證明。對於已經下定的車主來說，提車進入倒計時，而對於還在觀望的消費者來說，現在下單也不用擔心提車時間太長。

這種快速回應能力，不僅增強了消費者對智界S7的信心，也為其未來的市場表現打下了堅實的基礎。

除了兌現規模交付的承諾外，智界S7還通過OTA升級為用戶帶來了更多驚喜。

此次升級新增了多項功能，其中最引人注目的是不依賴高精地圖的城區智駕領航輔助NCA功能。

這一功能的加入，使得智界S7在智慧駕駛方面再度進化，不僅能夠在全國範圍內自由行駛，還能夠根據路況和交通情況自動調整駕駛策略，讓駕駛變得更加輕鬆和安全。

此外，代客泊車輔助（AVP）、側向防碰撞輔助、3D車控桌面、智慧小藝等功能的加入，也進一步提升了智界S7的智慧化水準，為用戶帶來了更加便捷和舒適的用車體驗。