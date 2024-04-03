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鼓勵以舊換新 中國明確自用汽車貸款比例最高達100%

記者黃雅慧／即時報導
為推動汽車消費「以舊換新」，中國官方推新政，將自用汽車貸款最高發放比例上調至100%。（新華社）
為推動汽車消費「以舊換新」，中國官方推新政，將自用汽車貸款最高發放比例上調至100%。（新華社）

為了推動汽車消費「以舊換新」，中國央行與中國國家金融監督管理總局近日聯合推出新政，印發《關於調整汽車貸款有關政策的通知》，將自用汽車貸款最高發放比例上調至100%。分析認為該政策能提振民眾購車意願。

通知指出，金融機構在依法合規、風險可控前提下，根據借款人信用狀況、還款能力等自主確定自用傳統動力汽車、自用新能源汽車貸款最高發放比例。

新華社引述業內人士說法稱，人行、原銀監會2017年發文規定，自用傳統動力汽車、自用新能源汽車貸款最高發放比例分別為80%、85%。而新規再度調高，最高能按所購汽車價格100%全額發放。不過商用傳統動力汽車、商用新能源汽車、二手車貸款最高發放比例維持不變，依舊保持70%、75%、70%。

此外，通知還鼓勵金融機構結合新車、二手車、汽車以舊換新等細分場景，加強金融產品和服務創新，適當減免汽車以舊換新過程中提前結清貸款產生的違約金。

經濟參考報報導，招聯首席研究員董希淼表示，明確自用汽車貸款發放比例由金融機構確定，最高可達100%。該政策可進一步提高民眾借助汽車貸款購買汽車的能力；鼓勵金融機構適當減免汽車以舊換新過程中提前結清貸款產生的違約金，能幫助降低民眾通過以舊換新購買新車的負擔，提振民眾汽車消費的意願。

中信建投研究報告曾指出，「以舊換新」等總量配套政策正逐步落地，對汽車行業供需能有正面影響。據測算，即便不考慮政策支撐作用，結合中國汽車6年至8年左右的整體換購年限來看，中國在2024年至2025年仍將處於汽車內銷換購高峰期。

中國國務院近日推出《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》，明確提出「鼓勵銀行機構在依法合規、風險可控前提下，適當降低乘用車貸款首付比例，合理確定汽車貸款期限、信貸額度。」

中國商務部部長王文濤在今年中國全國兩會（人大、政協）上曾表示，今年中國促消費重點有二：一是推動汽車、家電、家裝等消費品以舊換新，另一個是提振服務消費。

貸款 二手車 全國兩會

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