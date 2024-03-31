上海封城2周年 民間低調搶救記憶

上海浦西在疫情期間封控，街頭剩下防疫人員。(新華社資料照)

兩年前的4月1日，上海進入全城封控，時間長達2個月。一名本地學者形容，作為以開放聞名的城市，上海封城 是自1843年開埠以來「史無前例的創傷」。有些人已淡忘，但也有人努力留住記憶。

在上海擔任教師的L（化名）告訴中央社記者，人的記憶會調整，就像要是現在做文革時代的口述調查，會一直控訴的人其實很少，多數人會覺得「好像也就這樣」，畢竟熬過來了。

他的友人曾在柬埔寨做調查，想了解「紅色高棉」時代的悲劇，但發現很多經歷過的人並不想回憶。他說，人總是有一種傾向，會為自己的行為和狀態合理化，所以哪怕是封城期間出現一些悲傷或荒謬的事，總覺得跟很多人比已經算好的了，事後回憶更不覺得太糟。

2022年3月28日，上海以黃浦江為界，浦東地區已經開始封控，官方宣布到4月1日就會解封，然後換浦西封到4月5日，在此俗稱「鴛鴦鍋封控」期間，完成全市核酸檢測 。

事實上，全上海就此一路封到了5月底。官方幾乎沒給多少時間準備，有些年輕人的住所甚至連炊具都沒有，有學生直接被關在學校，甚至以老人為主的社區不久就傳出居民飢餓需要幫助的消息。

當時，網上流傳的「四月之聲」影片記錄了各種封城對話，引發市民強烈共鳴；醫療得不到適當救治、政府發送的菜變質、團購變得困難、民眾心理健康出問題、防疫人員趁民眾隔離時強行入戶消毒，在各種混亂的消息中，還有一則是，上海市衛健委主任鄔驚雷頭痛住院。

在L看來，封城是上海開埠100多年來「史無前例的創傷」，這個應當是國際化的城市，如今外國人離去了很多。

封城尚未結束時，L和幾個友人就開始刻意保存相關記憶。每個人的硬碟裡都有10G以上的資料，用來存儲網路上看到的、或是自己與友人的各種對話及影片等，「現在去網上找都已經沒有了」。

同年6月底至7月，趁著大家記憶猶新，他們徵求並選出40幾名受訪者，讓幾名年輕的學生分別作深度的訪談記錄，由老師擬定一部分共通的題目。受訪者的職業、居住環境和區域都各不相同，有一定代表性，最後完成了40幾萬字的紀錄。

但是L還沒有想好要拿這些資料怎麼辦，「因為全部是敏感內容」。但他深信，先保留記憶就有意義。

「網上的東西，說沒就沒；就像全市曾經一片核酸亭，也是說沒就沒」。只有留在身邊的資料說明那段時間究竟發生了什麼。L說，經歷過上海封城，他現在也比較能明白，為什麼不管文革、大躍進當時有多慘，「過了也就過了」。

想為上海封城留下記憶的人還有一些，但他們都只能低調。即使「動態清零」、「疫情 」、「封城」這些字眼仍能在網上搜尋，卻也變得越來越敏感。有書籍作者說，他的著作裡提到「疫情」的字眼，曾讓出版社編輯再三斟酌。

2023年曾獲得金馬獎最佳紀錄短片的「備忘錄」就是對上海封城的紀錄。據側面了解，他們在獲獎後受到有關方面很大的壓力，並因此回絕了許多採訪。