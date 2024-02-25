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網罵貴州山火遭瞞 胡錫進批：誤以為自己最高尚

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貴州山火遭瞞引網友撻伐 胡錫進批：誤以為自己最高尚

記者謝守真／即時報導
圖為貴州省生態農業與氣象中心發布的2月20日晚上8點至9點的「火點衛星遙感監測圖」，顯示貴州全省多地都爆發森林大火。（圖／取自微博）
圖為貴州省生態農業與氣象中心發布的2月20日晚上8點至9點的「火點衛星遙感監測圖」，顯示貴州全省多地都爆發森林大火。（圖／取自微博）

中國貴州至少25個地區，自10日起相繼發生森林大火，惡火日夜延燒超過10天以上，綿延上百公里，近半個省都慘遭野火吞噬傳出災情。然而，此場大火至少已造成救援人員2死，但事件卻遲至22日才有媒體報導，引來中國網友撻伐。對此，環球時報前總編輯胡錫進表示，一是當地在春節期間不願宣揚災難，二是春節期間大家心態放鬆。他並開嗆網友，不要以為只有自己最高尚。

據中國官媒央視新聞報導，10日至21日12天裡，貴州發生森林火災221起，當地包括武警、消防、專業救援隊伍等在內的9千多人連續撲救，1.5萬名基層黨員幹部、民兵、群眾及志工協助救火。目前，貴州全省火災已全數撲滅。

對於為何在短時間內貴州密集發生如此嚴重的大火，當地緊急管理部風險監測和火災綜合防治司司長楊旭東稱，從自然條件來看，特別在貴州西南部地區，溫度比往年高2至4度，且降水又比往年少5至8成，今年雨雪冰凍天氣未影響到貴州西南部地區。

楊旭東再提，貴州地表植物茂密，透過封山育林，植被生長快速。同時，受氣象溫度較高的影響，枯枝落葉較為乾燥，所以極易形成引起火災的一種物候條件。

楊旭東說明，農曆年節期間正好是祭祀用火、包括燃放煙火爆竹較集中的時間段，同時春耕生產，燒秸稈，燒田頭，農事用火的頻繁也是引起火災的一個主要原因。他稱，個別地區存在「麻痺思想」，未做到未雨綢繆、事前防範功課做得不足，防控責任落實不到位，火源防控上還有漏洞，存在盲區和死角。

據貴州多地公安部門發布通報，目前，相關涉案人員均已被警方依法處置。

另，據中國國家森林草原防滅火指揮部辦公室，近10日，廣西西北部、四川南部、貴州西部、雲南北部和東部等地的部分地區降水較常年同期偏少八成以上，氣溫偏高2度至4度 ，局部地區出現中到重度氣象乾旱，森林火災多發。經預測，未來5日上述地區仍無有效降水，旱情持續，森林防滅火情勢十分嚴峻。

此外，胡錫進針對貴州火災未能衝上微博熱搜表示，一是當地在春節期間不願意宣揚災難，二是春節期間大家心態放鬆，都關注在旅遊和娛樂，而貴州不時有小型山林火警，大家也搞不清楚嚴重性。

至於不少人批評「為何這件事沒有在網上火起來？」胡錫進說，就是有人會藉由批評別人來抬高自己，但他希望這些人能夠克制一點，不要總是顯擺自己的道德水準有多高，那樣挺沒勁的。他認為，討論點應關注在春節期間發生這種事件，是否該即時向社會做大規模報導，這是訊息公開應如何把握的問題。

然而，胡錫進發文一出，有部分網友在底下留言表示，「突發事件就是重大新聞，即時發生，即時報道，不該遮遮掩掩，搞什麼輿論導向！」還有網友說到，「又到了胡師爺裝糊塗的時間」。另有人認為，媒體的天責就是及時發現重要新聞並即時報導出來，「這麼多的媒體是如何商量一致」，為保證「過節氣氛」而推遲報導的，「請問他們是怎麼做到的？」

貴州山火延燒12天吞半個省份，近萬人加入滅火與救援工作，2消防員因而殉職，然而，...
貴州山火延燒12天吞半個省份，近萬人加入滅火與救援工作，2消防員因而殉職，然而，消息卻未在第一時間被報導，引起中國網友熱議。（圖／取自微博）

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