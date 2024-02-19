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FBI稱中對美基礎設施攻擊規模前所未有 北京反駁

中央社台北19日電
中國外交部發言人毛寧針對「FBI警告中國對美網攻達空前規模」一事，指美方混淆是非，中方對此堅決反對。(取自中國外交部網站)
中國外交部發言人毛寧針對「FBI警告中國對美網攻達空前規模」一事，指美方混淆是非，中方對此堅決反對。(取自中國外交部網站)

聯邦調查局（FBI）局長雷伊日前表示，中國在美國關鍵基礎設施網路植入惡意軟體已達「前所未有的規模」。中國外交部今天指美方「純屬混淆是非」，中方對此堅決反對。

據中媒澎湃新聞，中國外交部發言人毛寧下午在例行記者會針對「FBI警告中國對美網攻達空前規模」一事，作出上述回應。

毛寧指出，中國堅決反對並依法打擊任何形式的網路攻擊，美方在缺乏有效證據的情況下妄下結論，對中國無端指責抹黑，極其不負責任，純屬混淆是非，中方對此堅決反對。

她說，「事實上，公然將他國的關鍵基礎設施列為網絡攻擊合法目標的正是美國的網絡（路）軍司令部」。

毛寧並表示，中國的網路安全機構去年以來陸續發布報告，揭露美國政府長期以來對中國關鍵基礎設施實施網路攻擊的情況，「這種不負責任的政策和做法，將全球關鍵基礎設施置於巨大的風險之中」。

她指出，「美方應當停止在全球範圍內搞網絡竊密和攻擊，停止利用網絡安全問題抹黑其他國家」。

聯邦調查局長雷伊（Chris Wray）18日在慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）表示，中國偷偷在美國重要基礎設施網絡內部植入攻擊性的惡意軟體，當前「規模比我們以往所見更龐大」，這是明確的國家安全威脅。

雷伊提到美國去年在關鍵基礎設施內部發現潛藏的中國駭客組織「伏特颱風」（Volt Typhoon）；他說，北京當局支持的行為人預先部署可隨時啟動的惡意軟體，以破壞美國關鍵基礎設施。

FBI 駭客

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