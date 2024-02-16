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遊客收假困海南 中國民航局同意三亞機場日增10餘班次

記者陳宥菘／即時報導
今年春節有許多中國民眾到海南三亞旅遊，收假之際卻碰上機位難求，對此，中國民航局已同意增加航班運力。圖為遊客在海南省三亞市蜈支洲島旅遊區戲水。（新華社）
今年春節有許多中國民眾到海南三亞旅遊，收假之際卻碰上機位難求，對此，中國民航局已同意增加航班運力。圖為遊客在海南省三亞市蜈支洲島旅遊區戲水。（新華社）

中國今年春節假期為2月10日至17日，不少民眾趁著農曆新年期間安排旅遊，但在收假之際，許多到海南三亞過年的遊客卻反映，回程機票價格一路暴漲，多個航班只剩下動輒數千至上萬元人民幣的商務艙座位，返家面臨「出島難」。對此，中國民航局已同意增加航班運力，共安排國航、南航及海航三家航司每天平均新增13班次進出三亞，滿足旅客春運回程需求。

央視報導，自1月26日啟動春運至2月14日以來，三亞機場累計保障航班7,468架次，運輸旅客157.4萬人次，旅客吞吐量年增14.32%。隨著進入回程高峰，三亞機場出港客座率接近百分之百，2月13日、14日分別達98%、99%。

中國民航局表示，政府關注網路經濟艙機票緊缺、公務艙機票價高的聲音，並指導民航中南地區管理局、海南監理局、三亞監理局迅速建立上下連動、運作高效率的工作協同機制，在前期運力增配工作的基礎上，專題調度、多措並舉保障旅客出遊。

中國民航局要求迅速恢復時刻供給，於15日結合三亞機場階段性完成了8個停機位施工的工作進展。此外，共安排國航、南航及海航三家航司每天平均新增13班次進出三亞，同時安排東航臨時新增每天10班次進出博鰲，進一步滿足旅客春運回程需求。

此外，中國民航局也協調增加寬體機運作，以增加座位供給。春運期間，三亞機場日均運轉寬體機136班，佔三亞機場總運輸航班量的36%；海口機場日均運行寬體機89班，佔海口機場總運輸航班量的13.78%，兩個機場的寬體機運轉量均已超過歷史最高值。

空運以外，中國官方也安排透過陸運疏運。中國民航局表示，已協調海南省政府在三亞站至海口東站每日開行列車47對的基礎上，增加三亞站至美蘭站列車3.5對。增加三亞至海口道路客運班線運力投入，並依客流情況隨時調整、增開班次。

東航

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