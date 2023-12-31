疫後中國 一線城市人口沒有回流

由荷蘭藝術家弗洛倫泰因·霍夫曼創作的公共藝術作品《Rubber Duck（大黃鴨）》在廣東深圳人才公園巡遊。(中新社)

中國4個一線城市北京、上海、廣州及深圳在歷經2022年常住人口同時下降後，學者透過網上跨城市人口遷徙數據分析，2023年其春節後的流入人口遠低於春節前流出人口，人口持續凈減少。

脈策科技首席經濟學家、國家信息中心數字中國研究院副院長陳沁28日在微信 公眾號「城市數據團」發文，分析中國大城市今年的人口流動狀況。

他使用某網路平台的跨城市人口遷徙數據，看特定時間段內、特定城市的人口流出與流入情況。發現上海、東莞、成都、深圳、蘇州等地在2023年春節後的流入人口，遠低於春節前流出的人口，出現了人口凈減少。

更值得關注的是，與2021年對照，以往春節前流出人口的城市，春節後總是會凈流入人口，產生人口流動的「對沖」。但在2023年，上海、東莞等城市，在春節前凈流出了大量人口後，春節後依然在繼續流出人口，其中深圳尤為明顯。

以今年1至11月的人口凈流動情況來看，4個一線城市中，北京、廣州市在正月19日之後，人口淨流入值便轉正了；上海、深圳的人口卻出現持續外流，其中深圳市的人口流出速度比上海更快。

經過交叉分析，文章說，那些離開一線城市的人是流回了家鄉或離家更近的省會城市，這是2023年以來人口流向的主要趨勢。外來務工者在經濟出現波動，一線城市就業 不確定性增加的背景下，默默退回了熟悉的家鄉，縮小了尋找就業的半徑。

文章說，4個一線城市的人口在2022年同時減少，且多源數據發現在2023年部分城市人口仍在加速外流，這樣的情況，在改革開放45年的發展歷程上極其罕見。也許從更長期的視角看，大城市還是能吸引人口匯聚，但這一次面臨的「長期」，可能會比預期的更久一點。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點