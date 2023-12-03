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上海演唱會被指假唱 五月天：巴黎場全場直播開放見證

中國新聞組／北京4日電
五月天被質疑演唱會假唱。(取材自微博)
五月天被質疑演唱會假唱。(取材自微博)

台灣樂團「五月天」被爆疑在演唱會假唱。有部落客製作視頻，鑑定其上海演唱會12首歌的真假，消息登微博熱搜第一。媒體報導指五月天若假唱最高或被罰10萬元人民幣(約1.4萬美元)。對此，上海官方表示，假唱屬違法行為；北京文化執法總隊也稱將了解。輿論發酵1天後，五月天方面回應，稱8日凌晨巴黎演唱會將全程直播，「全民參與，全民見證」。

北京青年報報導，部落客「麥田農夫」選取了粉絲在演唱會現場拍攝的12首歌曲，擷取人聲進行分析。據他判定，12首歌曲中，「乾杯」、「戀愛ING」、「知足」、「愛人錯過」、「傷心的人別聽慢歌」為假唱，「為你寫下這首歌」前幾句是假的，後面是真的。

12月3日，北京市文化市場綜合執法總隊回應，他們會將情況記錄下來，並根據情況進行判定。「如果後續涉及調查，會在官方平台進行公布。」

北京市文化市場綜合執法總隊的一名工作人員稱，五月天今年在北京舉辦的六場演唱會上，他們均有安排幾名執法人員在現場進行監管，主要監管表演曲目與審批內容是否一致。

縱相新聞報導，上海市文化旅遊市場品質檢測和服務中心工作人員3日也表示，假唱屬於一種違法行為，因為演唱會已經結束，需要時間調查核實是否有假唱。

五月天被質疑演唱會假唱。圖為五月天在上海舉辦「好好好想見到你」演唱會。(圖：相信...
五月天被質疑演唱會假唱。圖為五月天在上海舉辦「好好好想見到你」演唱會。(圖：相信音樂提供)

新京報4日則刊發社論指出，「五月天是否假唱，權威認定很有必要」，並稱在營業性演出當中必須真唱，這不但是相關法令的要求，也是對購票者的最大尊重。

社論表示，目前管理部門已及時介入，這不僅是回應網友的訴求，更是其職責所在。

社論寫道，根據售票網站上的價格提示，五月天這次上海演唱會的門票價格為355—1855元，雖然不同觀眾對於門票價格的敏感度不一樣，但有一點不可否認，無論買票入場的價格高低，觀眾作為消費者的權益，都應該受到保護。

社論呼籲，五月天方面應及時給予回應，做出必要的解釋。如果不存在假唱，則是正當捍衛自身的名譽權；如果有假唱，則有必要按照相關規定，進行善後事宜。

據中國「演出業演藝人員從律管理辦法」規定，「演藝人員不得在營業性演出中以假唱、假演奏等手段欺騙觀眾」。「營業性演出管理條例」也有要求，「演員不得以假唱欺騙觀眾，演出舉辦單位不得組織演員假唱。任何單位或個人不得為假唱提供條件。演出舉辦單位應當派專人對演出進行監督，防止假唱行為的發生」。媒體報導，五月天如假唱最高或被罰10萬元。

有網友嘲諷，「不得不說wei法的成本真低…只要賣出50張內場門票，就可以把罰款給交了，賣出一個區可以包年了。」

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