黴漿菌肺炎是新冠變異？中國專家：兩者毫無關係

中國近期感染黴漿菌肺炎、流感的孩童明顯增加，引發不少民眾擔心。（美聯社）

近期中國因肺炎支原體（台灣稱「黴漿菌」）等多種病毒引發急性呼吸道疾病的患者持續增多，甚至因此傳出「支原體肺炎是新冠的變異」的說法，對此北京 市呼吸疾病研究所所長童朝暉否認這一傳言，強調兩者毫無關係。

央視近日邀請復旦大學附屬華山醫院教授張文宏、首都醫科大學附屬北京中醫醫院院長劉清泉，以及北京市呼吸疾病研究所所長童朝暉等專家，為中國民眾說明常見的呼吸道疾病誤區。

針對近期有傳聞稱，「支原體肺炎是新冠變異」的說法，童朝暉說，人類在20世紀初就發現支原體這種微生物，直到20世紀末期才確定它是一種病原體。新冠病毒則是在2019年末才被大家知曉，兩者毫無關係。大多數情況下，不管是病毒還是支原體，如果局限在上呼吸道，大部分可自癒，小部分可能會發展到肺炎。

張文宏表示，一般來說，支原體肺炎在家用一些對症藥物就能好轉，但需注意有沒有向重症的方向發展。如孩子用藥後情況好轉，就可以在家觀察；如果吃了退燒藥仍高燒不退，狀態萎靡不願吃東西，這種情況應盡早就醫。

另，關於疊加感染的問題，張文宏表示，很多人會害怕自己疊加感染。其實有時候檢出多種病毒或細菌，是因採取非常敏感的檢測 手段，對此無須過於擔心。

童朝暉稱，盡管測出很多病原體，但不代表每一種都是致病的。醫生會結合病人的臨床情況，綜合分析哪一種是病人的致病菌。