中國大學生直播成風良莠不齊 遊走法律情色邊緣

中國投入網路直播牟利者眾，近年來在校大學生參與者越來越多。圖為直播間示意圖。（新華社）

中國投入網路直播牟利者眾，近年來在校大學生參與者越來越多，其中出現邊直播邊上課，乃至於女學生走情色路線者等情事，日前還有男大學生在直播自己玩線上遊戲時當場猝死 ，這一亂象引發各界關注。

河南 省平頂山職業技術學院一名李姓大學生日前在直播自己玩線上遊戲時當場猝死，使「大學生主播」現象隨即引發中國網路熱議，網友意見也頗為分歧。

上游新聞報導，經連續3天登入不同直播軟體調查中國大學生直播現狀，發現直播內容「良莠不齊」。其中，許多平台上出現標籤為「大學生」、「女大學生」等字眼的直播，且隨時可能推播到手機上，這些直播地點分布在校園、景點、餐廳，有的甚至在寢室和教室。

例如22日上午9時，一名廣東某大專院校的的梁姓女主播，就偷偷在上課時邊聽課邊直播，畫面裡除了看得到她的同學，還聽得到老師講話的聲音。而從直播動態來看，她已經有多次在上課時偷直播，明顯違反上課不能使用手機的規定，更在老師、同學不知情下進行直播。

另外，在東北某大專院校裡的女主播S-XX，也以「女大學生掙學費」為標題開直播，內容是在寢室裡吃飯，同時找話題和網友聊戀愛話題，並以做出蹲下等動作換取網友贈送須付費購買的禮物。

更有甚者，在「女大學生」標籤的帳號中，有穿著十分暴露的女大學生試圖誘惑網友贈送有價禮物。而部分男網友則相對發出了許多帶有諸如「安全褲長得過分了」等具有性暗示的話語，相互撩撥；另有一名女大學生雖在直播彈鋼琴，但鏡頭卻集中拍攝胸部；更有女大學生在網友要求及贈送有價禮物下，隨音樂作出煽情動作。

部分「大學生主播」在宿舍直播的行為，已引起室友的不滿，不少人上網抱怨這些主播對室友的抱怨視若無睹。然而，武漢一所大學宿舍房內的4名學生中，曾出現3人同時直播的事例。

報導引述中國律師意見指出，上述為流量和禮物收入而採用「擦邊球」（法律邊緣）性質的言語、動作，實際上很容易觸犯官方的網路管理規定，以往就有女主播因裸露過多，被警方裁處行政拘留的案例。

此外，前述的河南平頂山李姓大學生直播時當場猝死，也讓外界質疑主播是否與直播業者簽有勞動契約，或是在業者要求下超時工作而喪生。但綜合媒體報導，死者家屬只拿到了人民幣5000元（約美金700元）的撫慰金。

一名直播公司陳姓負責人則透露，大學生直播主要有3類。一是自己播，主要以聊天、顏值、才藝為主；二是大學生與直播公司、公會簽約，以顏值、才藝、遊戲為主；三是實習播，部分傳播院校會讓大學生進行直播實習，主要是直播帶貨（銷售）。

重慶大學新聞傳播學教授張小強分析，排除假冒大學生的主播，真正的大學生直播成因有三：一是經濟原因，可賺取收益；二是技術原因，手機就能完成；三是個人原因，可滿足展示自我或其他心理需求。

張小強分析，大學生從事直播，若符合法律規定，學生權益能得到保障，不違背公序良俗，即使有些商業內容也無傷大雅。但若出現時間過度、侵犯隱私 、內容低俗等問題，影響到學業和未來，社會、學校、老師和家長就應該正確引導管理。