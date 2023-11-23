中與東南亞5國聯合軍演落幕 中央軍委劉振立現身閉幕式

中央軍委委員、中央軍委聯合參謀長劉振立出席「和平友誼-2023」閉幕式。圖為資料照。(取自解放軍報)

中國與柬埔寨、寮國、馬來西亞、泰國、越南 等東南亞 5國舉行的「和平友誼-2023」聯合演習，22日在廣東湛江結束，這是該系列演習首度在中國本土舉行，且參演國家從中馬泰3國擴充為6國，軍兵種力量規模最大。據新華社報導，中央軍委委員、軍委聯合參謀部參謀長劉振立現身指導聯演、出席閉幕式並宣布演習結束。

據越南人民軍隊報消息，劉振立於閉幕式上表示，中國軍隊願與各國軍隊深化了解、信任與合作，攜手維護地區乃至世界的和平、穩定與繁榮。

和平友誼2023演習為期10天，演習以多國「聯合反恐與維護海上安全軍事行動」為主題，區分陸上方向、海上方向，組織反恐反海盜行動聯合實兵演練。報導指出，這次演習是深入實踐親誠惠容週邊外交理念，和推動建構人類命運共同體的實際體現。

中國國防部此前表示，這次演習目的是增強參演各方城市反恐和海上反恐、反海盜行動能力，進一步深化軍事互信和務實合作，共同維護地區和平穩定。中方參演兵力以南部戰區為主，其他各方派出部分陸戰分隊、水面艦艇參演。

演習過程中，解放軍 與其他5國參演兵力混合編組，投入使用陸海空多種新型武器裝備，合力創新城市反恐作戰以及海上反恐反海盜、聯合防空等戰法，探索優化多國聯合反恐與維護海上安全軍事行動流程機制。

據解放軍報報導，陸上反恐演練採取「空地協同、立體合圍」等方式，對盤踞在模擬城市街區裡的恐怖分子進行圍剿；海上反海盜實兵演練則有解放軍海軍導彈驅逐艦南寧艦、導彈護衛艦巴彥淖爾艦、綜合補給艦微山湖艦、輕型護衛艦宿遷艦，以及馬來西亞海軍雪蘭莪號護衛艦、越南海軍光忠號護衛艦組成的編隊參演，對模擬的被劫持貨輪展開包夾。