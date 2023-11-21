中國從緬北抓回3.1萬名詐騙犯 竟是靠緬甸叛軍協助

美國之音報導，中國掃蕩緬北電信詐騙案，背後來自緬甸叛軍協助。圖為位於中緬邊境的重要城鎮、緬甸撣邦果敢老街清水河鎮。（歐新社）

中國公安部網站21日宣布，迄今，緬北相關地方執法部門共向中國移交電信網絡詐騙犯罪嫌疑人3.1萬名。不過，美國之音指出，緬甸 叛亂分子發動一系列被稱為「1027行動」的協調攻擊，而該行動與中國打擊電信詐騙有關。意味中國掃蕩緬北詐騙犯其實受到緬甸叛軍的協助。

美國之音引述緬甸叛軍說法稱，盡管中國施加壓力，但與緬甸軍政府結盟的安全部隊在追捕北京 關注的罪犯方面幾乎沒有採取任何行動。這次行動是否構成北京與緬甸內戰中戰鬥派系關係的改變還有待觀察。

報導指出，「1027行動」以其開始日期命名，由「三兄弟聯盟」牽頭，該聯盟包括緬甸民族民主聯盟軍（MNDAA），德昂民族解放軍（TNLA）和若開軍（Arakan Army）。而行動攻擊目標是親軍政府民兵和軍方支持的邊防部隊（BGF），他們管理著果敢自治區（SAZ），緬甸民族民主聯盟軍在2009年被緬甸軍方驅逐之前，一直管理該地區。

果敢自治區10月20日某詐騙窩點發生一起大規模殺戮事件，引發中方對「1027行動」的支持。緬甸民族民主聯盟軍發言人李家文表示，自9月以來，中國官方開始更有力地打擊網絡犯罪，「邊境沿線的民族武裝團體也深入參與了中國遏制犯罪集團和販運中國公民的努力。」

李家文指出，果敢邊防部隊沒有深入參與打擊網絡詐騙集團 ，其中許多詐騙集團位於果敢自治區。在他們開始「1027行動」後，果敢邊防部隊才感到壓力，要對網絡犯罪頭目採取行動。「 因此，我們才是真正在中國邊境實施關閉這種有利可圖的犯罪活動的人。」

緬甸軍政府發言人佐敏吞（Zaw Min Tun）少將17日表示，果敢自治區警方已於16日在老街市逮捕了四名明家成員，已死亡頭目的屍體於17日與其他家庭成員一起移交給北京當局。

這讓中緬關係備受挑戰。中緬問題專家、緬甸共產黨前黨員丹素奈（Than Soe Naing）分析，從中方角度看，「軍政府確實按照中國政府的要求採取了行動。此外，中國因網絡欺詐而遭受的損失還不抵目前在邊境附近採取的最新行動造成的貿易收入損失。」

中國公安部稱，9月以來，在公安部和雲南省公安廳指揮部署下，西雙版納、普洱、臨滄等地公安機關與緬甸相關地方執法部門開展邊境警務執法合作，開展一系列打擊行動；11月後，中國公安機關進一步深化中緬警務執法合作，向緬北電信網絡詐騙犯罪發起凌厲攻勢，18日緬北木姐地區執法部門將571名電信網絡詐騙犯罪嫌疑人陸續移交陸方。