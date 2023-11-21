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緬北詐騙產業太猖狂 至少10萬人 中方努力抓人恐危及中緬關係

記者陳言喬／即時報導
中國多省民眾前進緬北從事詐騙工作，圖為河南某住家被當地公安烙下緬北詐騙窩點之家。（鳳凰網）
中國多省民眾前進緬北從事詐騙工作，圖為河南某住家被當地公安烙下緬北詐騙窩點之家。（鳳凰網）

據不完全統計，緬北從事電信詐騙集團的人數高達十萬人，中國官方今天初步證實，自9月以來，緬北相關地方執法部門共向中國移交電信網路詐騙犯罪嫌疑人已達3萬1千人。

新京報今天（21日）報導，中國公安部針對當前緬北電信網路詐騙犯罪嚴峻形勢，今年9月以來，在公安部和雲南省公安廳指揮部署下，西雙版納、普洱、臨滄等地公安機關與緬甸相關地方執法部門開展邊境警務執法合作，開展一系列打擊行動。截至目前，緬北移交的中方移交電信網路詐騙犯罪嫌疑人3.1萬名，其中幕後「金主」、組織頭目和骨幹63名，網上在逃人員1531名，打擊工作取得顯著戰果。

公安部表示，進入11月後，為縱深推進打擊行動，公安機關進一步深化中緬警務執法合作，向緬北電信網路詐騙犯罪發起凌厲攻勢。公安機關公開通緝的緬北果敢電信網路詐騙犯罪集團重要頭目明國平、明菊蘭、明珍珍被成功緝拿歸案，首犯明學昌畏罪自殺，一大批境外詐騙窩點被成功剷除。

11月18日，德宏公安機關邊境警務執法合作也取得重要突破，緬北木姐地區執法部門將571名電信網路詐騙犯罪嫌疑人陸續移交中方。截至目前，在緬甸各方的大力配合下，累計3.1萬名電信網路詐騙犯罪嫌疑人移交中國，這當中也有少部分台灣嫌疑犯全被移送到中國。

這場大規模打擊邊境電信詐案，因當地人數眾多已形成一定規模的經濟型態，邊境的零售、餐飲、就業與貿易往來密切，如今多達數萬人被捕，以及還有後續的詐騙成員都將面臨打擊命運，也讓中緬關係出現挑戰。

中緬問題專家、緬甸共產黨前黨員丹素奈（Than Soe Naing）分析，從中方角度看，「軍政府確實按照中國政府的要求採取了行動。但，中國因網絡欺詐而遭受的損失還不抵目前在邊境附近採取的最新行動造成的貿易收入損失。

詐騙集團 緬甸 就業

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