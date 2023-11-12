習近平效法毛澤東 大推楓橋經驗 欲強化社會控制

北京商店中販售的毛澤東(右)與習近平紀念品。(路透)

已故中共 領導人毛澤東主政時期盛讚由草根層級化解社會爭議的「楓橋經驗」模式，於習近平 當家後賦予新意，但分析人士示警，這個制度極可能淪為用來監視的工具，並導致基層公務員吃案。

香港南華早報（SCMP）11日報導，楓橋經驗標榜靠群眾動員化解社會衝突於草根基層無須煩勞上級。楓橋位於浙江省，1963年因媒體報導，毛澤東讚揚楓橋區就地化解社會矛盾，楓橋經驗因此而得名。

據總部設於美國的「中國傳媒研究計畫」（China Media Project），回顧自毛澤東以降，接班的最高中共領導人從未引述楓橋經驗並發表公開評論，但20年前習近平獲任命浙江省委書記起，持續對它讚譽有加。

中國傳媒研究計畫主任班志遠（David Bandurski）表示，習近平當家重提的楓橋經驗，可說是更廣泛對於整個中國社會政治控制的方法之一，而且也已成為法治與公安部門的重要官方語彙。

班志遠2018年曾撰文指出，習近平所謂在新時代藉由動員群眾以強化社會與治安管理的觀點，可說是猶如「石景山老街坊」社區組織的翻版。

石景山是位於北京 市以西的行政區，當地民眾組織維護治安的義工團隊，充當當地警察耳目，班志遠稱之為告密者。

也因為他們的無孔不入包打聽，導致中國男聲組合羽泉的成員之一陳羽凡因涉嫌吸毒於2018年11月被捕，羽泉創團20週年演唱會臨時喊卡。

鑽研中共政局多年的芝加哥大學（University of Chicago）政治學系教授楊大利則說，北京當局重新聚焦於楓橋經驗，凸顯當前中國內部遭遇一籮筐的爭議和挑戰，「我認為『楓橋經驗』與維穩的關係密不可分」。

他表示，猶如「網格化管理」體系，楓橋經驗已成為中國式的社會管理型態。

網格化管理2004年起於北京市，如今已普及於全中國各地，也就是把大城市切分為多個小區塊，劃分為由特殊編制的警察和最底層的政府單位負責監管的區域，如此一旦發生事故，有助於責任追究。

不過若干專家也認為，網格化管理就是用來執行社會控制的工具，並說賦予新意的楓橋經驗也可能淪為社會和政治監控的工具，導致基層官員吃案而妨礙下情上達。

像是東北黑龍江省佳木斯市一家健身房的屋頂6日因大雪而崩塌，造成3名學生死亡，與此相關的網文隨即被刪，其中一名受害者母親藉由社群媒體發生，當地政府施壓要她封口。