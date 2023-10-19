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中再對一戰略性礦產資源出手 宣布對石墨實施出口管制

記者陳宥菘／即時報導
中國商務部以「維護國家安全和利益」為由，宣布對特定「石墨」物項實施臨時出口管制措施。（美聯社）
中國商務部以「維護國家安全和利益」為由，宣布對特定「石墨」物項實施臨時出口管制措施。（美聯社）

中國商務部、海關總署20日宣布，為維護國家安全和利益，將對特定「石墨」物項實施臨時出口管制措施，自今年12月1日起，包含高純度、高強度、高密度的人造石墨材料及其製品，與天然鱗片石墨及其製品（含球化石墨、膨脹石墨等），未經許可不得出口。

石墨具有耐高溫、潤滑、可塑、導電、導熱等優質性能，被廣泛應用於冶金、石油化學、機械工業、電子產業、核能工業和國防等產業。石墨資源目前已被多國列為「戰略性礦產資源」，其中人造石墨是目前應用最廣泛的鋰電池負極材料，在全球新能源汽車高速發展下，動力電池市場熱度高漲，隨之帶動石墨需求保持高速增長。而中國是全球最大的石墨生產國和出口國。

中國商務部、海關總署20日發布「關於優化調整石墨物項臨時出口管制措施的公告」。內容指出，根據中國法律相關規定，為維護國家安全和利益，經國務院批准，決定對商務部、國家國防科工委、海關總署公告2006年第50號「決定對石墨類相關製品實施臨時出口管制措施」中所列的物項範圍進行最佳化調整，並對部分物項實施出口管制。

據官方通報，自今年12月1日起，包含高純度（純度>99.9%)、高強度（抗折強度>30Mpa）、高密度（密度>1.73克/立方厘米）的人造石墨材料及其製品，以及天然鱗片石墨及其製品（含球化石墨、膨脹石墨等）未經許可，不得出口。至於「決定對石墨類相關製品實施臨時出口管制措施」同時廢止。

中國商務部發言人指出，這次優化調整石墨物項臨時出口管制措施，將先前實施臨時管制的球化石墨等3種高敏感石墨物項正式納入兩用物項出口管制清單；同時，取消對爐用碳電極等5種主要用於鋼鐵、冶金、化工等國民經濟基礎工業的低敏感石墨物項的臨時管制。

該發言人表示，對特定石墨物項實施出口管制是「國際通行做法」。中國作為全球最大的石墨生產國和出口國，長期以來，堅定履行防擴散等國際義務，根據「維護國家安全和利益需要」，依法對特定石墨物項實施出口管制，對部分石墨物項實施臨時管制。

該發言人還說，中國對石墨物項臨時管制措施進行全面評估，並作出有進有出優化調整的決定，體現了「統籌發展和安全」的管制理念，有利於更好履行防擴散等國際義務，有利於保障全球供應鏈產業鏈安全穩定，有利於更好維護國家安全與利益。

該發言人稱，在此之前，中方已經向相關國家和地區作了通報。且此調整不針對任何特定國家和地區，出口符合相關規定的，將予以許可。

根據美國地質調查局（USGS），2022年全球石墨儲量總計約3.3億噸，其中土耳其、巴西和中國地區的天然石墨儲量較為豐富，中國的天然石墨儲量為5200萬噸，佔全球天然石墨儲量15.76%。而2022年全球天然石墨產量共130萬噸左右，其中中國天然石墨產量為85萬噸，佔全球總產量的65.38%，中國更長期佔據全球天然石墨產量排行榜第一名。

商務部 國務院 石油

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