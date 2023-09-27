中國公布首批行動應用商店備案名單 未見蘋果

中國今天公布第一批26家行動應用程式（App）商店名稱及備案編號，但首批名單未見蘋果（Apple）。（路透）

中國今天公布第一批26家行動應用程式（App ）商店名稱及備案編號，這表明網管當局已經開始執行加強監管App的新規定，但首批名單未見蘋果（Apple）。

中國國家互聯網信息辦公室27日公布第一批26家應用程式分發平台名稱及備案編號，表示這是2022年8月1日「移動互聯網應用程序信息服務管理規定」正式實施以來，依法依規組織展開應用程式分發平台備案管理工作。

首批已提交備案的26家App商店包括小米、三星、華為 、OPPO、vivo、騰訊、百度、螞蟻金服等知名平台，但未見蘋果的App Store。

中國網信辦稱，備案僅是對應用程式分發平台提供分發服務行為的確認，不代表對該平台服務能力和其在架應用程式的認可，任何平台和個人不得用於任何商業目的，不得違規從事其他業務。

路透社27日報導，蘋果的App Store不在首批備案名單中，蘋果方面沒有立即回應置評請求。

過去幾年，北京 當局一直在擴大對智慧型手機和App使用的監管。中國現在要求App商店和App向政府提交業務詳細訊息。

報導說，這些規定引起了業界的恐慌，認為在全球第二大經濟體發表App將變得非常困難，許多App可能因此被要求下架。

中國網信辦去年6月發布一項新規定，要求App商店提交業務詳細訊息，並表示如果App包含非法內容，將追究App商店的責任。

今年8月，中國工信部再次發布通知，要求境內所有App都必須向所在地的省級通信管理局備案，而通知印發前上線的App則需在2024年3月前完成備案。未備案者不得在網路上使用。

本月早些時候，騰訊和華為等中國公司經營的App商店已開始要求其商店中的App遵守新規定。

報導說，蘋果尚未透露在中國的應用商店將如何遵守北京的新規定。專家表示，蘋果的合規行為可能會導致數以萬計的App從蘋果中國的App Store中被刪除。

美國之音今天報導，長期以來，蘋果公司與中國政府保持了良好的「共生關係」，中國不僅是蘋果最重要的市場，也是最大的生產基地，其絕大部分產品在中國組裝，透過代工廠商和供應商帶動了中國數以百萬計的工作崗位。

報導指出，蘋果也一直配合並遵守中國政府嚴格的訊息安全法規和苛刻的內容審查，包括下架中國政府認為非法的應用程式和遊戲，並從2018年開始把中國用戶的iCloud帳戶轉移到中國境內的伺服器上，還把這些帳戶的加密金鑰存儲在中國。

但最近一段時間以來，中國頻傳擴大限制公務機關、國有企業使用iPhone手機。白宮先前表示，他們認為中國試圖擴大對iPhone實施政府禁令的舉措是一種對美國的報復。