中國房產大亨王健林 轉讓萬達投資49%股權以還債

萬達集團創始人暨董事長王健林7月以來已3次出售資產。(取自界面新聞)

澎湃新聞23日報導，萬達集團創辦人暨董事長王健林將北京 萬達投資 49%的股權轉讓給了曾投資過《琅琊榜》、《羋月傳》等陸劇的上海儒意影視。而中國儒意23日晚間公告證實，以22.62億元(人民幣，下同，約3億1518萬美元)受讓北京萬達文化產業持有的北京萬達投資有限公司49%之股份。

該消息引發中國商界熱議。知情人士指這是王健林賣資產以還債。而這也是王健林7月以來第三次出手賣資產。

知情人士通過澎湃新聞表示，此次萬達集團將出售的資金用於償還7月23日到期的4億美元債本金。

報導指出，交易完成以後，北京萬達投資由北京萬達文化產業集團有限公司持股49.8%，由上海儒意影視持股49%，王健林則持股1.2%。

公開資料顯示，上海儒意是家獨立的全產業鏈製片公司，既能做電影，也能生產電視劇。柯利明持有上海儒意影視製作有限公司99%的股權。分析人士認為，這次儒意影視願意入股萬達投資，是看中其持有的萬達電影的股權。

值得關注的事，中國儒意的前身是恒騰網絡。恒騰網絡此前由恒大 和騰訊合資成立。2020年10月，恒騰網絡突宣布將以72億港幣全資收購儒意影業，儒意影業借殼上市。

而在收購儒意之前，恒大和騰訊在恒騰網絡分別佔股55.6%和19.32%，以恒大為主導，主要業務為互聯網流媒體平台。但恒大危機爆發以來，許家印分三次清倉恒大持有的55.6%的股份，回籠近百億港元。近兩年中國儒意在內容製作、線上流媒體、遊戲等多條業務線上都獲得騰訊的加持。

事實上，萬達電影連續兩次轉讓股權，共回收超人民幣45億元：一次在11日公告，萬達電影控股股東北京萬達投資有限公司擬通過協議轉讓方式向東方財富老闆娘陸麗麗轉讓其持有的公司股份1.8億股，占公司總股本的8.26%，回籠人民幣22億元；另一次則是17日，萬達投資擬向莘縣融智轉讓其持有的萬達電影無限售條件流通股，佔萬達電影總股本的8.14%，此次轉讓的價格約23.35億元。