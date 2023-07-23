郭文貴被捕 信徒還在？赴泰風潮下展開新生活

圖為郭文貴2018年出席紐約活動。(Getty Images)

泰國 漸漸成為中國人移居、留學和置產的目的地。這些人身分多元，其中包括已在美被捕的郭文貴 的「信徒」，他們以戰友相稱，互相幫助在異鄉生活，並認為若有錢還是想去歐美。

丁先生是響應流亡富商郭文貴「爆料革命」的一員，以「滅共」為目標，在去年秋天帶著妻小到泰國清邁。他說，自己到泰國後已經幫助了7、8名「戰友」來到此地生活，「國內環境不適合我們這種人」。

過去幾年，丁先生跟體制的對抗越來越激烈。他因為在2019年7月到香港參加「反送中」遊行，回到中國不久後先是被國保人員喝茶，第二次約談時直接被關押了約4個月。

隔年出監後他賣掉上海的房子，開始在不同城市暫居，但他發現並不自由。在江蘇一個地級市，當地國保取得資訊後便來盤查詢問數小時。在另一個北方城市，他還曾因為發送推特，被當地網警鎖定後行政拘留了10天。

待去年6月上海解除疫情封控後，他開始透過仲介公司為妻女辦護照及赴泰國的留學簽證。選擇泰國的原因是比較便宜，也容易去，「但如果有錢當然還是去歐美國家，那些貪官的太太小孩不都是去歐洲、美國？」

丁先生的中國「鄰居」不少。這幾年，作家野夫、一些演員也在清邁居住或置業。

5月以來，外媒多次報導，2022年疫情緩和後，中國人在泰國置產數量增加。泰國房地產業者說，「中國人在泰國買房、送孩子上國際學校，然後把父母接來泰國照顧孫子。」留泰的中國學生人數大反彈，清邁的生活消費比曼谷低，當地國際學校的中國學生人數更達40%。

在泰國，沒有工作簽證不能工作，但丁先生並不擔心生計。他幾年前已經投資郭文貴創辦的GTV傳媒集團（GTV Media Group）2萬美元。他堅信未來3到5年，這些以數位加密貨幣 「喜馬拉雅幣（HCoin）」存放的投資就能兌現。

今年3月，郭文貴被紐約檢方指控詐騙數十萬名反共活動支持者約10億美元，要粉絲們投資他的加密貨幣、媒體平台和旗下多間公司，用於購買自己的豪宅、名車和遊艇，包括GTV在內，多家公司成為郭文貴的洗錢平台。

不過，這無礙於丁先生對他那一份數位加密貨幣的信心。他說，戰友之間都接受此貨幣，比較有經濟能力的，也會從別人手中多買一些，以現金支付，藉此幫助對方。

他說，郭文貴被抓對他的影響就是聽不到其直播節目了，心情有影響，「其他沒影響」。在丁先生口中，郭文貴是他們這些人的「指路明燈」，他們所信仰的是「正道主義」，沒有因為郭被關大家就鳥獸散。他還說，「滅共」不是郭文貴一個人的事，是本來就要做的事。