習近平：上合國家要警惕煽動新冷戰 防顏色革命

中國國家主席習近平 今天在上海合作組織元首峰會視訊致詞時說，上合成員國要高度警惕外部勢力在本地區煽動「新冷戰」，製造陣營對抗，反對任何國家以任何理由干涉內政、策動「顏色革命」。

新華社報導，上合組織成員國元首理事會第23次會議今天在印度舉行，習近平在北京 以視訊方式出席時，作上述表示。會議並決定伊朗正式加入上合組織，成為第9個會員國。

習近平在致詞中表示，中方建議擴大上合組織國家本幣結算比重，拓展主權數位貨幣合作，推動建立「本組織（上合組織）開發銀行」。

他說，要高度警惕外部勢力在本地區煽動「新冷戰」，製造陣營對抗，堅決反對任何國家以任何理由干涉內政、策動「顏色革命」。要把本國發展進步的前途命運「牢牢掌握在自己手中」。

習近平還說，要提升上合組織安全合作水平，持續開展聯合行動，嚴厲打擊「東突」等「三股勢力」、毒品走私、網絡和跨國有組織犯罪。

他提到，要繼續發揮阿富汗 鄰國協調合作機制等平台作用，加大對阿富汗人道主義支持，推動阿富汗當局搭建「廣泛包容的政治架構」，走上和平重建道路。

習近平說，要維護地區和平，保障「共同安全」。實現地區長治久安是共同責任，中方願與各方一道落實全球安全倡議，堅持通過對話協商化解國家間分歧矛盾，推動政治解決國際和地區熱點問題，築牢地區安全屏障。

他表示，要堅持經濟全球化正確方向，反對保護主義、單邊制裁、泛化國家安全概念，反對搞「築牆設壘」、「脫鉤斷鏈」。