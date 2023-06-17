我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布林肯已飛抵北京 中國外交部北美司長接機

2賊潛入洛縣托倫斯民宅 偷走6萬元珠寶現金 監控全錄下

布林肯已飛抵北京 中國外交部北美司長接機

記者謝守真／即時報導
布林肯18日清晨抵達北京，中國外交部北美大洋洲司司長楊濤接機，美國駐中大使伯恩斯也到場迎接。（路透）
布林肯18日清晨抵達北京，中國外交部北美大洋洲司司長楊濤接機，美國駐中大使伯恩斯也到場迎接。（路透）

歷經氣球事件之後，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）18日清晨終於抵達北京，展開備受全球關注的兩日訪問。而在美中關係持續陷入緊張之際，本次布林肯訪華之旅成為五年來首位訪問中國的美國國務卿，也是美國拜登政府上任後訪華的最高層級官員。但外界普遍預期，全球前兩大經濟體的關係難以因此有所突破。

據路透報導，布林肯18至19日在訪北京期間，將與中國高層官員會面，討論保持開放的溝通渠道，以及負責任地處理兩國關係。並會提及兩國關注的問題、全球和區域事務，以及應對共同面臨的跨國挑戰上合作。

其中，報導還稱，布林肯預計會晤的對象還包括中國最高層級外交官、中央外事工作委員會辦公室主任王毅，以及中國外交部長秦剛。至於能否見到中國國家主席習近平，仍未有消息證實。

此外，布林肯本次出訪搭乘的美國空軍專機在中停日本東京加油期間，一名美國國務院官員表示，「美中雙方都體認到，雙方『確實需要高層溝通管道』。」他說到，美中關係正處於「重要時刻」，「減少誤判的風險，或者如我們的中國朋友常說的，避免兩國關係螺旋式下滑，相當重要」。

此前，布林肯原定2月就要展開訪華行程，但因今年稍早的「間諜氣球」飛越美國領空而延後。文章稱，此次布林肯訪問行受全球高度關注，因為美中雙邊關係任何的一草一木，都可能連帶影響全球市場、貿易與供應鏈的起伏。

據悉，布林肯於16日出發前往北京前曾表示，此趟有三大目標：一是建立危機管理機制、二是促進美國與盟友的利益並直接討論相關議題、三是探討雙方可能在哪些領域合作。他認為，要確保與中國的競爭不會演變為「衝突」，優先要做的就是「雙邊的溝通」。

專家預期，在布林肯這訪問過後，接下來的幾個月美中官員將舉行更多雙邊會議，包括美國財政部長葉倫（Janet Yellen）和商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）皆有可能訪問中國。並且可能促進習近平和拜登在今年稍後的亞太經濟合作會議（APEC）峰會、G20峰會的場邊會談。

於布林肯18日抵達北京之前，美國國務院網站首頁背景圖片已更換為中國的街景，並有文...
於布林肯18日抵達北京之前，美國國務院網站首頁背景圖片已更換為中國的街景，並有文章介紹布林肯的訪華行。（美國國務院官網）
美國國務卿布林肯18日清晨抵達中國展開訪問行程。（路透）
美國國務卿布林肯18日清晨抵達中國展開訪問行程。（路透）

布林肯 北京 拜登

上一則

布林肯訪華 美國務院網站首頁換成北京王府井街景

延伸閱讀

拜登重申盼與習近平會面 暗示北京高層對中氣球飛進美不知情

拜登重申盼與習近平會面 暗示北京高層對中氣球飛進美不知情
布林肯訪華 美國務院網站首頁換成北京王府井街景

布林肯訪華 美國務院網站首頁換成北京王府井街景
布林肯訪中 共和黨眾議員致函籲「加訪台灣」展現支持

布林肯訪中 共和黨眾議員致函籲「加訪台灣」展現支持
布林肯扺北京訪問2天 將會秦剛、王毅 可能會面習近平

布林肯扺北京訪問2天 將會秦剛、王毅 可能會面習近平

熱門新聞

翟欣欣離婚索討千萬，疑致夫跳樓自殺，一審判她退還男方上千萬財產。（取材自百度百科）

閃婚41天就離 她索要千萬財產逼死丈夫 家屬6年後等來正義

2023-06-10 14:25
南韓網紅邊娥英在柬埔寨去世。（取材自微博）

傷痕累累…韓美女網紅慘死柬埔寨 中國籍夫婦裹紅布棄屍

2023-06-13 09:30
田豐母親一直在尋找她失蹤的兒子。（取材自新民周刊）

又見中國留學生失蹤 他在加拿大失蹤半年 被發現已成遺體

2023-06-10 13:10
綜合中媒12日晚間報導，有多位中國太陽能從業人員在落地德國慕尼黑機場後被帶走。圖為德國慕尼黑機場。本報資料照片

中國太陽能界驚魂 多位從業人員在慕尼黑機場被帶走

2023-06-12 09:15
這張珍貴的全家福，章榮高無比珍視。（取材自大象新聞）

章瑩穎遇難6年 男友至今未婚 父直播賺生活費遭網暴

2023-06-11 09:00
(取自搜狐新聞)

男舞者全裸？孔雀舞「不雅」爭議 楊麗萍回應了

2023-06-15 15:39

超人氣

更多 >
二華女遊歐慘遇惡男 被拋深谷一死一傷

二華女遊歐慘遇惡男 被拋深谷一死一傷
手放哪？會見「慾望師奶」女星 拜登疑伸鹹豬手摸胸挨批

手放哪？會見「慾望師奶」女星 拜登疑伸鹹豬手摸胸挨批
忘記參加過葬禮？拜登發表槍枝安全演講 收尾一句「天佑女王」引困惑

忘記參加過葬禮？拜登發表槍枝安全演講 收尾一句「天佑女王」引困惑
賊猖狂到家門口偷信盜社安號 華人身分屢被冒用

賊猖狂到家門口偷信盜社安號 華人身分屢被冒用
30年訪中至少20次 蓋茲4理由獲北京最高規格禮遇

30年訪中至少20次 蓋茲4理由獲北京最高規格禮遇