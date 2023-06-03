中國戰狼大使盧沙野為己辨護 批評外界小題大作

中國駐法大使盧沙野。美聯社

中國駐法大使盧沙野 稍早前質疑前蘇聯國家主權的言詞引發軒然大波。他近日為自己辨護說，觀點可以討論，沒必要發動攻擊，而他的言論與中國外交政策並不抵觸，「有些人小題大作了」。

盧沙野個人風格鮮明，外界視他為中國「戰狼」外交官代表之一。4月底，他在法國LCI電視台質疑前蘇聯國家的主權而引發國際撻伐，中國外交部隨後滅火，表態「尊重蘇聯解體後各加盟共和國主權國家地位」。

時隔月餘，觀察者網今天引述中國駐法大使館微信 公眾號消息說，盧沙野5月31日接受法媒法律視角（Vu du Droit）的採訪，觸及中法關係、中美歐關係、中非關係、俄烏戰爭、G7廣島峰會及國際秩序等議題。

在回答非洲問題前，盧沙野主動提及「我想先談談不久前的輿論風波」。

他說，LCI電視台記者挑起這場論戰非常不公道，「我接受電視採訪，表達觀點不應受到限制，何況我也不是胡編亂造。這只是我的個人觀點，如果有人不同意，我們可以討論，沒必要對我發起攻擊」。

盧沙野表示，採訪的第二天，「他們就在同一檔節目中找來一些所謂的中國問題專家來批判我、譴責我。這很不厚道，不是嗎？他們已經違反了新聞職業道德」。

他還說，歷史問題、蘇聯解體都可以討論。蘇聯憲法中有一條是關於加盟共和國退出蘇聯，但還有其他條款規定蘇聯主權優先於加盟共和國主權。「如果我的問題能引起人們對歷史研究的興趣，這不很好嗎？」

此外，盧沙野強調，他的個人觀點並不妨礙中國政府與前蘇聯加盟共和國保持官方關係。中國是蘇聯解體後最早與這些前加盟共和國建立外交關係的國家，「我說的話與中國官方外交政策並不抵觸。有些人小題大做了」。

盧沙野還稱，這場論戰的關鍵不在於他說的對錯與否，而在於在電視公開辯論中是否有言論自由，言論自由應該得到保證。特別是在國際問題上，不同觀點交鋒並不可怕。

他以俄烏戰爭為例說，「西方國家和俄羅斯觀點相左，但沒有一個法官來判定孰是孰非。西方國家大談特談維護國家主權和領土完整。但此前他們的所作所為卻恰恰相反，甚至今天在塞爾維亞和科索沃問題上，他們的立場也是相反的。他們對此怎麼解釋？可以討論，但不能無端指責別人」。