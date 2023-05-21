我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

這些意想不到的因素 造成美國違約「大限日」往前移

27年前被丟火車站 美國女孩回杭州尋親：不怪父母

中國多地公安要求家長 卸載小孩手機Telegram等軟體

記者林則宏／即時報導
南京公安要求家長刪除小孩手機上的Telegram等App，否則恐構成「幫信罪」。（截圖自南京市公安微信公眾號）
南京公安要求家長刪除小孩手機上的Telegram等App，否則恐構成「幫信罪」。（截圖自南京市公安微信公眾號）

據上海《澎湃新聞》報導，江蘇南京、福建福州、甘肅蘭州，以及廣西、山西等多地警方，近日相繼發布通知，要求中國家長檢查孩子手機是否有安裝密聊貓、紙飛機（Telegram）、蝙蝠、事密達、海鷗等App，若發現這些App應立即卸載。部分地方公安列出的「黑名單」還包括WhatsAPP、推特等。

報導指出，中國公安稱，這些軟體為犯罪分子銷毀犯罪證據提供了便利。例如，南京市公安局官方微信公眾號本月19日就發布消息稱，「密聊軟件，因其加密通訊的私密性強，尤其是『閱後即焚』的功能，為犯罪分子銷毀犯罪證據提供了便利，使密聊軟件成為『灰色地帶』。」

南京市公安局表示，「如今，犯罪分子將服務器從境內轉移至境外，將通訊工具從大眾軟件改為境外密聊軟件或境內小眾聊天軟件，將作案設備從傳統『偽基站』改為使用『貓池』（Modem pool）、GOIP 、多卡寶、VoIP等，這類利用新空間、新設備實施的電信網絡詐騙犯罪技術性極強，增大了案件查辦的難度。」

南京市公安局甚至指出，未成年人涉世未深，不法分子在密聊軟件上通過花言巧語哄騙未成年人提供個人信息等內容，使其成為違法犯罪行為的「幫凶」，甚至犯下「幫信罪」。

中國刑法規定：「明知他人利用信息網絡實施犯罪，為其犯罪提供互聯網接入、服務器托管、網絡存儲、通訊傳輸等技術支持，或者提供廣告推廣、支付結算等幫助，情節嚴重的，處3年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金」。

澎湃新聞指出，不同地方通知家長檢查的App名單略有出入。個別地方的通知甚至稱，「如果發現孩子已經安裝（上述軟件），要高度重視，告知其危害，並帶孩子到最近的公安機關查清孩子是否有從事違法犯罪的情況」。

根據網上流傳的訊息，廣西賀州警方即要求，若發現孩子手機有安裝密聊軟體，必須帶至公安機關查清孩是否有從事違法犯罪的情況。在賀州警方通知中，必須刪除的App還包括WhatsApp與推特。

事實上，早前已有不少消息指稱，中國各地公安都要求家長檢查小孩手機上是否有密聊天軟體。儘管公安機關的說詞是為防堵網路詐騙，但不少人仍認為，這是中國進一步加強言論管控的最新作為。

廣西賀州警方甚至要求，若發現孩子手機有安裝密聊軟體，必須帶至公安機關查清孩是否有...
廣西賀州警方甚至要求，若發現孩子手機有安裝密聊軟體，必須帶至公安機關查清孩是否有從事違法犯罪的情況。（取自推特）

公安 App 手機

上一則

微信發布刷掌支付 伸手即可進出地鐵站

延伸閱讀

克里米亞穀物列車脫軌 俄羅斯官員稱遭蓄意破壞

克里米亞穀物列車脫軌 俄羅斯官員稱遭蓄意破壞
5男冒充「白富美」專騙老外 落網辯稱：我們從來不騙中國人

5男冒充「白富美」專騙老外 落網辯稱：我們從來不騙中國人
「最後一代」涉上海封城？ 深圳藝展突喊卡

「最後一代」涉上海封城？ 深圳藝展突喊卡
中國展覽才開幕突閉館 作品「我們是最後一代」疑觸紅線

中國展覽才開幕突閉館 作品「我們是最後一代」疑觸紅線

熱門新聞

首屆中國─中亞峰會19日在陝西省西安市舉行，六國元首出席大型圓桌會議。（新華社）

峰會比一比 法媒：中亞奢華、G7寒磣 中國如皇帝款待朝拜國賓

2023-05-19 22:10
(擷自雅典娜抖音)

杭州32歲女碩士年薪2.1萬美元有房 4條件徵婚被男子罵哭

2023-05-16 14:00
蘇州市中級人民法院宣布，持有美國護照的港人梁成運犯「間諜罪」，一審將其判處無期徒刑。（取材自微博）

德州和統會長梁成運 遭中國以間諜罪判無期徒刑

2023-05-15 02:25
（取自radarbali網站）

她溺水亡、他酒瓶割頸…中國情侶裸死峇里島破案 網友震驚

2023-05-17 13:42
網傳大連灣海底隧道漏水。(視頻截圖)

號稱可用100年 大連海底隧道剛通車就漏水

2023-05-16 22:28
美國梁氏文化基金會主席梁成運（左）2018年10月16日與德州達拉斯中國和平統一促進會會長顧天鵬在晚宴現場合影。本報資料照片

78歲梁成運被判無期 中媒：其從事的間諜活動非常危險

2023-05-15 09:21

超人氣

更多 >
天氣太熱睡不著 男大生「1妙招」花7美元冷氣吹到爽

天氣太熱睡不著 男大生「1妙招」花7美元冷氣吹到爽
范冰冰被封殺5年…破尺度性感現身坎城慘挨酸 霸氣回這句

范冰冰被封殺5年…破尺度性感現身坎城慘挨酸 霸氣回這句
亞利桑納州「台積村」遭不明人士闖入 工程師人人自危

亞利桑納州「台積村」遭不明人士闖入 工程師人人自危
27年前被丟棄火車站 美國女孩回杭州尋親：我不怪親生父母

27年前被丟棄火車站 美國女孩回杭州尋親：我不怪親生父母
染菌眼藥水致死令下架 部分華人藥房不知情仍在售賣

染菌眼藥水致死令下架 部分華人藥房不知情仍在售賣