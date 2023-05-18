中國女子聲援脫口秀涉辱軍演員 遭警方行政拘留

中國脫口秀演員House指野狗「能打勝仗、作風優良」被控「辱軍」後，仍有中國民眾公開或私下表達支持。但大連一名女子因為以「兵哥哥難道不都是狗哥哥麼」表達聲援，卻被警方行政拘留。

綜合中國媒體報導，遼寧省大連市公安 局甘井子分局17日通報，公安機關16日接獲舉報，指微博 用戶「花花花未央HWY」發布「涉軍人不當言論」。警方接報後立即展開調查，在16日晚間8時10分將涉案的34歲史姓女子傳喚到案並偵訊。

通報稱，史女坦承自己是為「發洩個人不滿情緒」，才在網路上發布「涉軍人不當言論」。目前史女已被甘井子公安分局依法處以行政拘留處罰。但通報沒有提到裁定拘留的天數。

根據報導及中國網路訊息，微博帳號為「花花花未央HWY」的史女，16日在回應「笑果文化旗下脫口秀藝人House被指冒犯解放軍」的話題時，寫下「也（為）啥 要封殺啊？」，並指「兵哥哥難道不都是狗哥哥麼？」，且用狗臉的貼圖代替文中的「狗」字，隨後就被舉報。

「野狗辱軍」脫口秀風波延燒至今，主角House（李昊石）已經被北京 市朝陽區警方立案調查，更可能面臨「尋釁滋事」罪的指控，且今後恐無法在中國從事任何演出。

至於他所屬的「笑果文化」公司，則已被處人民幣1335萬3816元（約191萬美元）的鉅額罰款；而事件當場演出的132萬5381.6元票房則被視為「違法所得」，予以沒收，同時被暫停在北京市的演出，未來恐將擴及其他地區。