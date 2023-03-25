我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

感染輕度肺炎 巴西總統魯拉取消訪中

蘋果CEO庫克與小米手機合照？這張照樂壞網民

中國6G時代將至 中國聯通董座：2025年將推出應用場景

記者廖士鋒／即時報導
中國聯通董事長劉烈宏25日指出，當前6G技術仍處在早期研究的階段，到2025年將推出6G應用場景。（圖／取自中國經濟時報）
中國聯通董事長劉烈宏25日指出，當前6G技術仍處在早期研究的階段，到2025年將推出6G應用場景。（圖／取自中國經濟時報）

通信科技日新月異，也成為各國科技競爭的重點領域。而中國電信巨擘中國聯通董事長劉烈宏25日透露，2025年將推出6G應用場景，預計在2030年，6G將推進到規模商用階段。

劉烈宏是在出席中國發展高層論壇2023年年會受訪時，做出上述表態。據論壇主辦單位國務院發展研究中心旗下中國經濟時報報導，劉烈宏指，6G通信仍然會遵循資訊通信行業十年一代的發展規律。「當前6G技術仍處在早期研究的階段，到2025年將推出6G應用場景，完成6G技術的早期研究，到2026年將開啟6G技術的工程化研究階段，預計在2030年，6G將推進到規模商用階段」。

曾任中國工信部副部長的劉烈宏並透露，「中國聯通也在積極參與這個進程，更好地把6G的願景和6G的技術有效地結合在一起，提供更有利的演進方向和演進技術」。

另據港媒南華早報報導，出席同一場活動的中國工信部部長金壯龍也在致詞時表示，中國正在引領全球6G研發步伐。他並指出，中國在推出 5G 移動網絡和應用程式方面已經領先。

近日，江蘇南京召開了2023全球6G技術大會，也揭露中國對6G的政策和研究成果。據科技日報消息，中國科技部副部長張廣軍指出，中國「十四五」規畫明確提出要前瞻布局6G網路技術的儲備、積極參與推動6G國際標準化工作。中國科技部將以「構建未來數位世界基礎設施」為目標，圍繞願景與應用、網路與覆蓋、傳輸與器件等內容，支持全球科學家共同開展探索與合作。

此外，中國研究6G技術的重要機構、紫金山實驗室副主任尤肖虎表示，該實驗室目前正致力於網絡數字孿生、超低時延時空2D信道編碼、光纖太赫茲無縫集成系統架構等關鍵技術研究，以及6G綜合實驗環境研發。

中國目前5G應用已經相當廣泛，金壯龍在3月初「兩會」期間公開表示，中國已經建成了規模最大、技術最先進的5G網路，已經有超過234萬個5G基站，5G行動手機用戶超過5.75億，今年將新建開通5G基站60萬個，「很多城市已經有了5G，農村地區已經實現了『縣縣通5G』，下一步還要繼續延伸」。

5G 國務院 兩會

上一則

中國AI技術差距GPT-4多遠？ 周鴻禕：2到3年時間

下一則

發生什麼事？北京美企Mintz突遭查 5員工被拘、辦事處被關

延伸閱讀

拚科技自立自強 中國3大電信研發金額大增

拚科技自立自強 中國3大電信研發金額大增
中國2027年具備能力入侵台灣？布林肯：同意這項評估

中國2027年具備能力入侵台灣？布林肯：同意這項評估
中非共和國礦坑驚傳「遭武裝分子襲擊」9中國公民死亡

中非共和國礦坑驚傳「遭武裝分子襲擊」9中國公民死亡
韓流凶猛…香港看演唱會票價3300美元 英國要花半月房租

韓流凶猛…香港看演唱會票價3300美元 英國要花半月房租

熱門新聞

內蒙古四名男子嫌性交易價碼太貴，竟偷偷「拼單」輪流與女子上床，因「尺寸」不對，被女子識破。（取材自鳳凰網／視頻截圖）

談好千元價 內蒙4男拼單嫖女主播 那地方「尺寸」不對被識破

2023-03-20 20:03
蘋果公司CEO庫克（Tim Cook）24日下午現身北京三里屯的蘋果零售店內。圖/北京青年報

蘋果CEO庫克現身北京三里屯 看到小米手機有這反應

2023-03-24 09:17
雲南傳出一名7歲女孩無故將另一名4歲男童扔進井裡的事件，引發社會高度關注。（截圖自影片）

小孩殺小孩？雲南7歲女孩將4歲男童抱起扔進井裡

2023-03-22 20:47
中國國家主席習近平（前左）20日抵達俄羅斯首都莫斯科。圖右為俄國副總理切爾尼申科。（Getty Images）

56秒影片曝光 習近平專機抵俄 立即與普亭1對1會談

2023-03-20 10:54
香港觀光客Mike在泰國體驗高空彈跳，沒想到繩索突然斷裂，他瞬間自由落體。(截取美聯社/Viral Press畫面)

港男泰國高空彈跳繩突斷 自由落體驚魂畫面瘋傳

2023-03-24 10:41
湯星月和舒亮。(取材自紅星新聞)

汶川地震「袖珍老師」嫁了 新郎是9歲就對她笑的男生

2023-03-20 07:00

超人氣

更多 >
華裔妻生第3胎 查克伯格「父女萌照」吸百萬人按讚

華裔妻生第3胎 查克伯格「父女萌照」吸百萬人按讚
亞裔屋主房子竟遭陌生人轉租 門鎖全換掉

亞裔屋主房子竟遭陌生人轉租 門鎖全換掉
中國全面開放？無PCR證明 南加華女飛上海被拒登機

中國全面開放？無PCR證明 南加華女飛上海被拒登機
賓州巧克力工廠大爆炸 1建築物遭摧毀、2死9失蹤

賓州巧克力工廠大爆炸 1建築物遭摧毀、2死9失蹤
鼎泰豐創辦人楊秉彜辭世 享耆壽96歲

鼎泰豐創辦人楊秉彜辭世 享耆壽96歲