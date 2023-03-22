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廣州殯儀館招聘鋼琴師 專在追悼會演奏 應聘者爆滿

特派記者賴錦宏／北京即時報導
廣州一殯儀館高價招聘鋼琴師職位，應聘者爆滿。（中新社）
廣州一殯儀館高價招聘鋼琴師職位，應聘者爆滿。（中新社）

廣州一殯儀館近日開出月薪最高人民幣1萬元（約1453美金），招募在追悼會上演奏鋼琴、小提琴、古琴和古箏的演奏者。據報導，招聘啟事發布後不久就收到眾多報名者，其中鋼琴師崗位最受歡迎，「備選人員很多」。

據中國新聞周刊報導，殯儀館相關招聘人員表示，該崗位是在殯儀館告別廳演奏，有三個月的實習期，轉正之後全職薪資大概人民幣7、8,000元，按場次提成，最高可達人民幣萬元。工作時間為上午8時30分到下午4時30分，對學歷沒有要求，會相關樂器，及能演奏《世上只有媽媽好》、《真的好想你》等曲目即可。

該工作人員表示，目前報名人數較多，鋼琴師崗位已招到，「因為廣州這裡是第一個流行這種西洋樂器的，我們也是在摸索，看看中西結合效果怎麼樣」，再根據效果普遍招聘。

這則招聘啟事引發網友們的廣泛關注和討論。有人表示驚訝和好奇，殯儀館為什麼需要鋼琴師？追悼會上演奏什麼樣的曲目？有人表示羨慕和嫉妒，認為殯儀館的鋼琴師薪資比很多白領還高。也有人表示理解和尊重，認為殯儀館的鋼琴師也是一份正常的工作。

據了解，該殯儀館是廣州市第一個嘗試在追悼會上使用西洋樂器的機構。他們認為，在逝者告別時播放溫暖而優美的音樂可以緩解家屬和親友們的悲傷情緒，並表達對逝者的敬意和懷念。

中國其他城市早前也有類似情況。比如北京某殯儀館2019年也曾招聘過小提琴手，並給出每月人民幣8,000元左右的薪資待遇。而在南京某殯儀館，則可以看到專業歌手在追悼會上用歌聲送別逝者。

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