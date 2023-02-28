眾院委會中國制裁案獲進展 白宮國安會對華鷹派少1人

美國眾議院委員會中國制裁案獲得進展，多條內容獲兩黨議員支持。（美聯社）

美國眾議院 金融服務委員會周二推進一系列與中國相關的制裁提案，其中包括指示美國官員支持台灣加入國際貨幣基金組織（IMF），表明在美中關係緊張的情況下，共和黨控制的眾議院對中國的態度愈來愈強硬。另外，美國國安顧問沙利文的一位重要助手、兩年來擔任國安會國際經濟事務高級主任的Jennifer Harris即將離開白宮，華府決策層將減少一位對中國持強硬立場的官員。

Harris遺缺由俄亥俄州民主黨 籍參議員Sherrod Brown的貿易助手Nora Todd接任。在拜登 政府同僚眼中，Harris對北京的態度強硬，立場也愈來愈能獲得國會兩黨議員的共鳴，抵制北京的全球影響力已然成為跨黨派共識。

眾院金融服務委員會已通過系列對中國制裁提案，正朝眾院全院表決邁進。鑒於提案本身是兩黨議員所發起，所以有可能在參議院表決通過，並於今年稍晚由總統拜登簽署為法律，具體取決於美中關係。

共和黨籍的金融服務委員會主席Patrick McHenry表示：「我們知道中國不是盟友或戰略夥伴，他們是競爭對手。」

在這些獲通過的與中國相關提案中，得到兩黨議員強烈支持的有： 指示美國官員支持台灣加入IMF（HR 540），此議案涉及眾議院外交委員會；指示美國官員將中國官員排除在G20和其他機構會議之外（HR 803）；施壓IMF反對提高人民幣在特別提款權 （SDR）的權重（HR 510）；施壓IMF要求中國提高人民幣匯率透明度（HR 839）；授權財政部長禁止中國官員及其家屬接受美國金融機構的服務（HR 554）；要求財政部發布有關中國金融業的經濟風險報告（HR 1156）。

另外，眾議院外交事務委員會周二將對一項議案進行投票，內容是如果得到某些證據，將授權拜登政府禁止TikTok在美國的業務。但該委員會的民主黨籍議員反對此一議案，理由是這個先例可能過於廣泛的沿用到其他企業身上。

外交事務委員會還計畫對HR 1151議案進行投票，該提案旨在讓中國對本月飄到美國上空的監視氣球「承擔責任」。這項由民主黨議員Gregory Meeks聯合署名的還議案要求獲得一份關於氣球事件的報告，並建議拜登做出簽證方面的限制等。