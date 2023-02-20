家樂福中國連年虧損壓力大 引入國資「救場」

家樂福中國虧損連連面臨資金壓力。路透

家樂福中國與安徽省安慶市迎江區政府20日達成戰略合作簽約，推動雙方在供應鏈 、資金、商業運營等多方面的深度合作。但雙方暫未透露相關金額和比例。

一財網報導，相關人士透露，家樂福中國計畫與安慶市迎江區政府所屬國資平台開展深度合作，進一步提升迎江區產業互聯網布局的廣度以及深度。安徽省安慶市迎江區政府相關人士表示，看好智慧零售行業高品質發展前景，將通過股權投資 的方式助力家樂福的轉型升級。

據悉，雙方將圍繞產業互聯網業務、數字經濟創新業務、首店經濟標竿專案等，推動雙方在供應鏈、資金、商業運營等多方面的深度合作落地。

近年來由於受到疫情 封控等因素，以及零售行業環境發展，場景多元、用戶分層的變化影響，不少線下實體商業受到了挑戰，家樂福也在轉型升級，一方面，推進新供應鏈模式反覆運算和多樣化，另一方面，也在推動業態的轉型升級，據悉，除了傳統賣場外，家樂福零售雲、易採雲、會員店等業態正在積極推進，其新業態「社區品質生活中心2.0」店，3月也將會在北京、上海、昆明、徐州、無錫、瀋陽等地率先亮相。

業內人士分析，在後疫情時代，消費預期持續增強，線下零售經濟復甦的背景下，家樂福中國此時引入國資戰投，將有利於其緩解近年來各種壓力，增強市場信心，加速轉型步伐，推動和帶動零售行業高品質發展。

公開信息顯示，2020年，家樂福中國虧損人民幣7.95億元；2021年，家樂福中國虧損人民幣33.37億元；2022年上半年，家樂福中國虧損人民幣4.71億元。之後在會員店大戰中，家樂福遇到山姆、COSTCO等強勁對手，也暫時並未佔據上風。

值得注意的是，就在近期，家樂福供應鏈方面出現問題，全國部分店的部分貨架空置，而購物卡的結算也有所限制。

家樂福的經營壓力巨大，因而在業界看來，此番其引入安慶市迎江區國資戰略投資，可見也是緩解資金壓力，助力主業發展之舉。甚至可以說此次國資進入在一定程度上也是在「救場」如今業績緊張的家樂福。但即便可以暫時緩解資金壓力，對於家樂福而言，是否能保持長期良好的發展才是關鍵。