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王毅：中國成功走出疫情 可積極籌備中歐領導人會晤

記者陳言喬／即時報導
中共中央政治局委員、外事辦主任王毅（右）與歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（左）會面。（取材自中國外交部官網）
中共中央政治局委員、外事辦主任王毅（右）與歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（左）會面。（取材自中國外交部官網）

中共中央政治局委員、中央外事辦主任王毅出席慕尼克安全會議期間，與歐盟外交與安全政策高級代表博雷利會面。王毅表示，雙方可積極籌備新一次中歐領導人會晤。

據中國外交部官網，王毅表示，中歐是夥伴不是對手，共識遠大於分歧。中國已成功走出疫情大流行階段，願全面重啟同歐洲和世界的往來，雙方可積極籌備新一次中歐領導人會晤，充分用好各領域高層對話機制，推動雙方交流儘快恢復至疫前水準。中歐經貿關係的本質是優勢互補、互利共贏，雙方應保持開放合作，拒絕脫鉤斷鏈，共同維護全球產供鏈穩定。希望歐盟和成員國恪守一個中國原則，維護好中歐關係的政治基礎。

博雷利表示，歐盟堅定不移奉行一個中國政策，承認中華人民共和國政府是代表中國的唯一合法政府，支持中國維護國家主權和領土完整，將把這一原則落實到歐中政治關係之中。歐盟希望同中方加強高層交往，推進各領域合作。歐方願同中方共同籌備好下次歐中領導人會晤，就共同關心的問題深入交換意見。

在談到烏克蘭危機時，王毅強調，中方堅持勸和促談，願同歐方加強溝通，尋找政治解決途徑。

王毅 歐盟 疫情

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