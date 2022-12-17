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北京疫情爆炸…殮房1格2屍 「1周燒不完」

北京疫情爆炸…殮房1格2屍 「1周燒不完」

中國新聞組／北京18日電
北京多家醫院近期出現死亡激增情况，而居家感染去世的人數則更是無法統計，市內多家殯儀館均稱目前處理屍體火化業務需排隊多天，連停放遺體的位置難以騰出。圖為身穿防疫服的工作人員17日在殯儀館轉移安放屍體的棺材。（路透）
北京多家醫院近期出現死亡激增情况，而居家感染去世的人數則更是無法統計，市內多家殯儀館均稱目前處理屍體火化業務需排隊多天，連停放遺體的位置難以騰出。圖為身穿防疫服的工作人員17日在殯儀館轉移安放屍體的棺材。（路透）

北京近日染疫死亡個案急升，醫院太平間、殯儀館等停放處理遺體場所均出現「屍滿為患」情况。

香港明報報導，相關人士表示，目前各殯儀館24小時不停轉焚燒，如市內較大型的八寶山、東郊等殯儀館，日均能火化300餘人，惟目前仍積壓有2000多具遺體，「一周都燒不完」。該人士稱，由於大量未凍遺體出現變質，上述兩館早前已緊急購入冷藏貨櫃集中儲藏。

業內人士透露，目前醫院停屍房爆滿，「一個格塞進兩具遺體」，有太平間地面堆放30具遺體；部分殯儀館購入冷藏貨櫃，一櫃儲藏20至30具遺體；更指僅17日一天，北京染疫在家身亡「就有2700多人」，喪葬服務費坐地翻倍。

據報導，延慶殯儀館工作人員表示，遺體火化要排很久，「什麼時候有爐空出來才能燒」；平谷殯儀館則稱，最早也要等到25日才能接收新的遺體；通州殯儀館指最早也排等30日，如等不及可用私家車自行將屍體運來，指昨「好幾個是這麼拉來的」；房山殯儀館指已「超負荷」，10天內預約都排滿，派車亦要等5天後，直言不接受跨區遺體，「本區的都接不過來」。

另外，多名北京喪葬產業鏈人士表示，疫情爆發後，喪葬公司收費出現飆漲，目前提供包括及早凍存遺體與火化的服務，報價均在2萬至3萬元（人民幣，下同，約4302美元），較11月僅萬餘元報價翻倍。有業內人士透露，目前全市醫院殮房多屬私人承包，行內可透過關係幫遺體存入冷櫃；即使是官營殯儀館，亦「有方法」避過監控插隊提前火化。以延慶殯儀館為例，業內當日就能安排遺體送入，毋須排隊。

美國之音引述路透報導，由於北京市十多家殯儀館和火葬場的員工染疫人數增多，不得不在家隔離治療，殯儀館和火葬場正常上班的員工和司機17日都出現短缺。「我們現在靈車不夠，人手也缺，」密雲殯儀館一名員工說。這名員工透露，現在遺體火化需要等待的時間很長。

懷柔殯儀館一名工作人員表示，現在遺體送到殯儀館後需要等候三天才能火化。

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