中國出口最熱十大商品出爐 電熱毯、樣板房在列

阿里巴巴國際站5日發布2022年度中國出口最熱十大商品，上榜的十大商品包括家用太陽能、電熱毯、移動板房等。(新華網)

阿里巴巴國際站5日發布2022年度中國出口最熱十大商品，上榜的十大商品包括家用太陽能、電熱毯、移動板房、休閒養蜂設備、壁掛式新能源汽車 充電樁、工業鐳射機械、露營帳篷、世界盃 周邊、電動自行車和假睫毛指甲貼，覆蓋了新能源、家用電器、建築建材、農業機械、整車與零配件等多個行業。

據第一財經，阿里巴巴國際站表示，年度十大商品是基於跨境批發貿易真實行業趨勢和熱點品類增速綜合評估，反映了中國民營中小企業出口商品情況，也在一定程度展現出海外消費新趨勢。

近一年，受天然氣、電力等能源價格飆升影響，家庭分散式太陽能及儲能系統成為歐洲市場大爆款。家用太陽能方面，阿里巴巴國際站數據顯示，平台中國新能源相關品類已經連續三年保持三位數增長。

電熱毯方面，阿里巴巴國際站上保暖毛衣交易額年增長188％，其中電熱毯需求增長最大，銷量增長近5倍。

中山市益佳電器有限公司相關負責人表示，今年和往年最大的不同點在於來自歐洲的訂單增幅很高，三、四月的訂單量相較往年同期增長了30％，目前訂單已經排到了11月底，以前工人7點就可以下班，現在則需要加班到10點。

移動板房方面，本屆卡達世界盃，總共有12,000間，全部都是用貨櫃來做的，主辦方在全球裡面篩選了6個供應商，都來自中國，中輝綠建是其中一家，它們供應了2,000套移動房。

中國已經成為全球最大的電動汽車生產國。阿里巴巴國際站上，新能源充電樁全球熱門搜索指數從2017年以來逐年攀升，尤其從2020年以來呈現爆發式增長。2022年，新能源充電樁全球買家數年增長2.5倍，交易增長184％。

此外，戶外運動行業持續火爆，2022年帳篷類銷量翻倍。中國是全球最充分的戶外供給大本營，有15萬家製造商，貿易商超20萬家。2022年1至4月，中國國內新註冊帳篷企業超7,000家，年增幅114％。

另一方面，據阿里國際站統計，早在今年6月，足球 就成為平台熱詞，相關商品銷量持續攀升。守門員手套增長323％，桌面足球激增444％、世界盃獎盃獎牌銷量大漲126％。據義烏商家反映，今年卡達世界盃，土豪金配色的周邊尤為受青睞。