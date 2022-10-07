我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美道瓊早盤大跌400點 就業穩健無礙Fed鷹調

已致2死6傷 拉斯維加斯賭場外多人遭刺

新疆啟用離疆人員電子證明‎ 湖南張家界1人確診即封鎖

記者葉文義／即時報導
中國新疆疫情反彈，繼4日宣布暫停全疆離疆客運列車後，5日啟用離疆人員電子證明。(新華網)
中國新疆疫情反彈，繼4日宣布暫停全疆離疆客運列車後，5日啟用離疆人員電子證明。(新華網)

中國新疆疫情反彈，繼4日宣布暫停全疆離疆客運列車後，5日啟用離疆人員電子證明，並要求出疆人員簽署《個人出疆疫情防控誠信承諾書》。

香港媒體報導，新疆官員指，各地要確定專人實行24小時全天候服務，及時完成審核，督促出疆人員填寫並簽署《個人出疆疫情防控誠信承諾書》，並做好後續跟蹤指導和服務。

據新疆《天山網》消息，5日晚，新疆政府新聞辦召開防疫發布會稱，當前新疆全區疫情形勢複雜，部分涉疫地區反彈明顯，要舉全疆之力堅決果斷、快速高效處置疫情，把防外溢作為當前疫情防控的重中之重。

中國十一長假即將結束，為防控假期過後的疫情，各地已祭出新規，規定從疫區（中高風險區）返回的人員必須進行7天集中或居家隔離。

中國6日新增1,483宗本土感染，除雲南西雙版納傳有近千名遊客滯留外，湖南張家界出現1宗確診個案，部分區域實施靜態管理，傳出逾百遊客抗議。

十一長假將結束，中共二十大即將在16日，北京疫情引發關注。北京市疾控中心6日宣布，十一假期後，進返京人員要開展3天2檢，7日內不聚餐、不聚會、不前往人員密集場所，假期後上班須持48小時核酸陰性證明。

疫情 新疆 北京

上一則

諾獎落空 作協副主席：中國一流作家很少接觸現實生活

延伸閱讀

新疆提案2票之差遭否決 中外交部：西方圖謀再次失敗

新疆提案2票之差遭否決 中外交部：西方圖謀再次失敗
雲南西雙版納封城 機場大白持槍與遊客對峙

雲南西雙版納封城 機場大白持槍與遊客對峙
新疆人權狀況辯論提案 聯合國人權理事會否決

新疆人權狀況辯論提案 聯合國人權理事會否決
中共20大將近 防疫「殺雞用牛刀」 多地重新實施封控

中共20大將近 防疫「殺雞用牛刀」 多地重新實施封控

熱門新聞

劉強東。（取材自微博）

原來是誤會 明州案和解...劉強東向妻子道歉 感謝寬容

2022-10-02 08:53
「校園活春宮」發生在廣東財經大學華商學院。（影片截圖）

廣東高校廁所「活春宮」 學生圍觀「吃瓜」 網罵：後生可畏呀

2022-10-01 10:00
周大福門店。（取材自魔都囡）

25萬元金飾賣4萬…周大福標價出錯 顧客「薅羊毛」被告

2022-09-30 09:00
小米董事長雷軍。（路透）

「米粉」出逃 小米手機怎麼了？

2022-10-04 09:59
有網友近日曬出中國著名物理學家楊振寧百歲生日宴的一段影片。（取材自鳳凰網）

網曬物理學家楊振寧百歲宴影片 小54歲妻陪身旁

2022-10-01 08:59
中國前國家主席江澤民和夫人王冶坪。圖／取自新浪微博

20大前夕 96歲江澤民慶生照曝光

2022-10-03 16:18

超人氣

更多 >
泰國托兒所大規模槍案增至38死 「前警官」殺妻兒後輕生

泰國托兒所大規模槍案增至38死 「前警官」殺妻兒後輕生
已致2死6傷 拉斯維加斯賭場外多人遭刺

已致2死6傷 拉斯維加斯賭場外多人遭刺
李文亮病歷曝光 顯示死亡時間可能早於官方公布

李文亮病歷曝光 顯示死亡時間可能早於官方公布
好市多有扒手 碰兩下錢沒了 多位華人受害

好市多有扒手 碰兩下錢沒了 多位華人受害
「普亭沒在開玩笑」拜登警告核武威脅恐世界末日

「普亭沒在開玩笑」拜登警告核武威脅恐世界末日