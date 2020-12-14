6地突發疫情 張文宏：中國半年至一年建立免疫優勢

上海華山醫院感染科主任張文宏稱，中國仍有半年至一年的窗口期逐漸通過疫苗接種建立國內民眾的免疫優勢。（取材自微博）

冬季來臨，中國 一些地區的新冠肺炎疫情 有反彈趨勢，對於外界關注的疫苗 問題，上海華山醫院感染科主任張文宏近日在微博撰文指，中國仍有半年至一年的窗口期逐漸通過疫苗接種建立民眾的免疫優勢。

多維網引述張文宏微博表示，2021年全球各國均會積極推動疫苗的接種，幾乎成為制約新冠肺炎疫情能否控制的最關鍵因素，沒有疫苗保護下的強行開放，會引發醫療資源崩潰。

張文宏表示，考慮到醫療資源有限，2021年在全球範圍內全面實現疫苗接種目標幾乎不可能。部分疫苗生產國可能率先實現接種計畫，進而擴展到全球。當前處於疫情中心的美國和歐洲等發達國家，都已提出「全面疫苗接種計劃」，這對全球控制疫情將發揮積極作用。

當前，全球新冠肺炎的致死率在2.5%左右，和1918年大流感的致死率相比似乎還不算高，這主要得益於先進的醫療技術以及年輕人群對於病毒的免疫力。在資源充足的情況下，新冠肺炎的致死率可降低到1%以下（比如中國和新加坡）。

張文宏還表示，中國近期疫苗接種壓力不大，但中遠期的需求和急迫性非常高。目前從模擬情況來看，雖然疫苗在逐漸普及，全球哪怕是疫苗資源最豐富的美國仍需半年至一年的時間才能實現對疫情的完全控制，而中國疫情的最終控制取決於全球疫情的有效控制。

因此，中國仍有半年至一年的窗口期逐漸通過疫苗接種建立民眾的免疫優勢，同時按照全球對疫苗的需求，幫助國際上非疫苗生產國逐漸建立疫苗支持下的群體免疫。

張文宏還強調，中國實施普遍疫苗接種之前，強化抗疫和精準防控仍然是當下的選擇。相信中國也已經有了自己的疫苗接種計劃表，引領全球疫苗的普及接種，為全球做好技術鋪墊。

據悉，12月以來，中國的新疆吐魯番市、內蒙古滿洲里市、黑龍江省東寧市、黑龍江省綏芬河市、四川省成都市、山東省膠州市6地先後出現本土確診或無症狀感染者。

另外，因中國在疫苗研發方面進展迅速，已有多個國家率先使用中國國產疫苗。巴林國家衛生監管局近日已正式批准國藥集團中國生物研發的新冠滅活疫苗在巴林王國註冊上市。

這款疫苗的III期臨床試驗結果顯示，在對42,299名接種志願者進行檢測後，數據表明其有效率為86%，中和抗體血清轉化率為99%，能100%預防中度和重度的新冠肺炎病例。

此外，北京已承諾向東南亞國家，優先提供中國新冠疫苗。