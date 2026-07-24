全美大城謀殺率下降 華府降幅達37%

華府處處布署了國民兵，至於是否因此使今年上半年謀殺率下降37％，專家稱並無直接關聯。(特派員黃惠玲／攝影)

根據一項最新研究顯示，全美大城市的謀殺率已降至從1900年以來的歷史新低18％，其中華府 的降幅達37％尤為顯著。

超黨派智庫「刑事司法委員會」(Council on Criminal Justice)最新發布年中報告指出，2026年收集自全美30個城市的數據顯示，謀殺率與2025年上半年相比下降了18%，相當於減少了約215起謀殺案。

該委員會指出，若此趨勢持續下去，全美謀殺率將降到至少自1990年以來的最低水平。報告將謀殺(Homicide)定義為一人對另一人的非法致死行為，並進一步歸類為謀殺罪或非疏忽過失殺人罪。

最新統計數據顯示，華府今年的謀殺案數量驟降了約37%。刑事司法委員會高級研究專家羅佩茲(Ernesto Lopez)表示，一旦美國聯邦調查局(FBI)公布完整的官方數據，將證實華府的犯罪率降幅比全國其他地區「更為明顯」。

根據華府今年迄今的犯罪比較數據，除謀殺案大幅減少外，搶劫案下降了18%，性侵犯罪也下降了5%。研究人員指出，多重因素共同促成了犯罪率的下降。羅佩茲分析，從人口結構轉變(如人口老齡化)，到警政科技的進步，例如更迅速的反應現場以及更精準辨識嫌疑人，都是犯罪減少原因。

羅佩茲特別提到，現有研究並未發現華府暴力犯罪的減少與「國民兵(National Guard)的部署」之間存在直接關聯。

他說，「許多沒有部署國民兵的城市，謀殺率同樣大幅下降，」羅佩茲引用其他研究數據表示：「現有證據表明國民兵並未對謀殺率產生顯著影響。雖然我並非指國民兵絕無效果，這次將其用於日常治安維護的嘗試相對新穎，值得進行更深入的長期評估。」

儘管整體數據呈現好轉，專家仍警告切勿掉以輕心。 羅佩茲說，「雖然許多城市的犯罪數字正在下降，但謀殺率依然偏高。許多轄區的數據仍遠高於全國平均水準，受害者依然不在少數，」因此社會需要更多研究來釐清引發社區暴力的根本原因，以備未來若犯罪率回升時，能迅速應對。

此外，羅佩茲特別提到華府的另一項隱憂：「華府的『加重侵害罪』(Aggravated assault)居高不下，且近期呈上升趨勢。這些受害者通常遭受了嚴重的身體傷害，這表明要徹底解決美國的整體暴力問題，仍有許多工作要做。」