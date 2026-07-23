偷渡12歲女童逼做奴工 伊州女走私人口 判刑9年

伊巴內斯-奧利亞(Gladys Ibanez-Olea)坦承人口走私、強迫勞動，遭法官判處九年徒刑。(湖郡警長辦公室)

一名來自墨西哥的女子伊巴內斯-奧利亞(Gladys Ibanez-Olea)涉嫌協助非法偷渡 移民入境美國後，將受害人安置在伊利諾州海嵐公園(Highland Park)住處限制人身自由，並強迫工作且須交出薪資，日前在芝加哥聯邦法院由法官判處九年有期徒刑。

聯邦地區法院法官蓋特曼(Robert Gettleman)21日表示，涉嫌女子今年2月已承認人口走私(human smuggling)及強迫勞動(forced labor)等罪名，犯罪期間自2022年9月起，長達近一年半，共有八名受害人。法庭上，伊巴內斯-奧利亞表示將「永遠祈求受害人原諒」，但對部分指控仍予以否認。

聯邦助理檢察官曾納(Elie Zenner)指出，被告替墨西哥販毒集團招募偷渡客 ，再利用受害人欠下的偷渡費控制他們，形同將他們變成「契約奴工」。她掌控受害人的生活，限制食物與醫療照護，並以恐嚇手段迫使他們服從。

根據檢方資料，案件始於2022年9月。伊巴內斯－奧利亞先將一名12歲女童從墨西哥偷渡到美國。當女童母親試圖帶回孩子時，被告竟聲稱自己「擁有」這名女孩。之後母親為與女兒團聚，同意偷渡來美，卻被要求支付1萬5000美元偷渡費。

檢方指出，被告強迫女童在家中擔任女傭，並要求母親兼做數份工作償還債務。其他受害人也遭到相同手法控制。為防止受害人逃離，被告沒收他們的墨西哥身分證件，並提供偽造的社會安全卡(Social Security Card)。她還向受害人收取房租、伙食費、水電費，甚至使用冰箱和電視都要另外付費。

檢方表示，被告曾拒絕將一名生病的2歲幼童送醫，還曾朝另一名幼童潑冷水，強迫孩子白天保持清醒，以便晚上睡覺。案件直到其中一名受害人成功逃離住處並向警方報案後才曝光。

伊巴內斯-奧利亞最初在湖郡(Lake County)州法院遭起訴，聯邦大陪審團則於2025年3月正式提出聯邦起訴。

辯護律師史東(Jed Stone)表示，被告當年是為替兩名年幼兒子尋求醫療照護而偷渡來美，途中遭協助偷渡的販毒集團成員性侵，因此出於恐懼才替集團工作。不過，法官並未接受這項辯解，認為她清楚知道自己的行為對受害人造成的傷害。