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伊州庫克郡7月熱死6人 創11年來高溫死亡紀錄

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
芝加哥地區7月高溫頻繁，一名婦女在千禧公園的噴水池沖水降溫。(美聯社)
芝加哥地區7月高溫頻繁，一名婦女在千禧公園的噴水池沖水降溫。(美聯社)

芝加哥庫克郡今年7月高溫造成的死亡人數持續攀升，目前已有6人被確認因熱相關原因死亡，創下至少自2015年以來最嚴重的高溫死亡紀錄。

根據庫克郡法醫辦公室(Cook County Medical Examiner's Office)最新資料，48歲的弗格森(Victor Ferguson)是本月最新一名因高溫死亡者。他於7月2日因中暑死亡，酒精中毒(ethanol intoxication)則被列為次要原因。

根據國家氣象局(National Weather Service)資料發現，7月已有6人在高溫期間死亡或因熱相關疾病住院後死亡。這些死亡事件發生當日或送醫當日，氣溫介於華氏88至95度之間。

其中4名死者年齡低於60歲。6名死者分別為：弗格森48歲、史蒂芬妮．羅德里格斯(Stephanie Rodriguez，45歲)、岡薩雷斯(David Gonzalez，44歲)、惠根(Barbara Whigham，71歲)、麥克．羅德里格斯(Mike Rodriguez，57歲)、馬赫尼科夫斯基(Daniel Machnikowski，69歲)。

芝加哥自1995年致命熱浪造成逾700人死亡後，曾經歷其他兩次重大高溫死亡事件：1999年有10人死亡，2012年則有22人死亡。

極端氣候規劃聯盟(Extreme Weather Planners Coalition)成員雷夫曼(Marc Raifman)表示，市政府應與社區居民合作，深入檢視此次死亡事件背後的原因。

多數死者來自南、西區，社區隔離成高溫危機因素。其中弗格森居住於芝加哥西區東加菲爾德公園(East Garfield Park)社區。鄰居表示，他與家人住在一棟石灰岩雙層住宅中，屋內一、二樓都可看到冷氣設備。

另一名死者史蒂芬妮．羅德里格斯的鄰居表示，她與多名親屬同住，自己居住在閣樓，而該空間通風條件不佳。

西北大學(Northwestern University)副教授霍頓(Daniel Horton)表示，芝加哥南、西區居民在極端高溫下較為脆弱，部分原因與社經條件有關，例如無法負擔高額電費、缺乏足夠冷氣設備，或居住環境缺少降溫條件。

他指出，樹木較少的社區也缺乏遮蔭，使居民在戶外活動時承受更高熱風險。

不過，霍頓認為更重要的問題是「社會孤立」。他指出，1995年芝加哥熱浪的教訓之一，就是缺乏鄰里關懷與聯繫的人，更容易在極端高溫中死亡。

社區團體呼籲芝加哥不僅應設置24小時開放的降溫中心(cooling center)，也應在周末及假日期間維持服務。芝加哥市長強森辦公室表示，市府正密切監測高溫情況，並將警察分局、圖書館、社區大學及公園區設施納入全市降溫支援網絡。

精華 FAQ

  • 目前已有6人被確認因熱相關原因死亡，成為至少自2015年以來最嚴重的高溫死亡紀錄，也顯示今年夏季高溫風險明顯升高。

  • 6名死者中有4人年齡低於60歲，死亡或送醫當日氣溫約在華氏88至95度之間，顯示即使不是極端最高溫，仍可能致命。

  • 他們主張市府與社區合作，擴充24小時降溫中心，並在周末與假日維持服務，同時加強南、西區的鄰里關懷與資源支持。

庫克 芝加哥 熱浪

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