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黃仁勳夫婦捐7500萬元給舊金山范德堡大學 設旗艦學院

特派員黃惠玲／即時報導
范德堡大學舊金山校區。（范德堡大學官網）
范德堡大學舊金山校區。（范德堡大學官網）

田納西州范德堡大學（Vanderbilt University）21日宣布，舊金山新校區發展計畫邁出重大一步。在相關程序獲得核准後，新校區的旗艦學院將命名為「黃仁勳與Lori Huang藝術、建築與設計學院」（Jen-Hsun and Lori Huang College of Art, Architecture and Design)，這項計畫得以推動，主要來自輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳及其夫人Lori Huang家族提供的7500萬元配對捐款（matching gift）。

范德堡大學表示，黃仁勳與Lori Huang皆為工程師。黃仁勳於1993年創立輝達，目前擔任公司總裁、執行長及董事，輝達為全球先進晶片系統及人工智慧（AI）工程軟體領導企業。

校方指出，黃氏家族的捐款也帶動校友及其他慈善人士響應，截至目前為止，舊金山校區已累計募得逾1億元資金。

范德堡舊金山校區預計於2027年正式啟用，目前正展開全國徵才，尋找新成立藝術、建築與設計學院的首任院長。

范德堡大學校長迪爾邁爾（Daniel Diermeier）表示，舊金山擁有藝術、建築、設計及文化領域得天獨厚的學習環境。成立黃仁勳與Lori Huang藝術、建築與設計學院，將使創意學科成為舊金山校區的核心，並結合其他正在規畫中的學術課程，培育能夠影響文化、產業及社區發展的創意領袖，不僅服務舊金山，也將放眼全美及全球。

他說，大學將與舊金山市及當地社區合作，融合范德堡與舊金山各自的優勢，共同打造具影響力的教育基地。

校方表示，捐款名單中亦包含多位捐贈者，顯示舊金山灣區各界對范德堡計畫的支持持續擴大，其中包括藝術及創意產業領袖。未來數月將公布更多捐款承諾的細節。

范德堡指出，舊金山校區將以工程、創業及設計為核心發展方向，培育能結合創意表達與科技創新的藝術家、創作者及設計人才。

校區預計招收約1000名大學部及研究所學生，並聘任專任教師，延續前身「加州藝術學院（California College of the Arts，CCA）」近120年的教育傳統。

為延續CCA的歷史與精神，范德堡將成立「加州藝術學院研究院（California College of the Arts Institute）」，保存並發揚CCA長期以來強調實驗創新、跨領域合作，以及深耕舊金山與灣區文化發展的辦學理念。

精華 FAQ

  • 黃仁勳與Lori Huang家族提供7500萬元配對捐款，主要用來推動范德堡大學舊金山新校區發展，並支持其中旗艦學院的成立與命名，帶動整體募資進展。

  • 旗艦學院將命名為「黃仁勳與Lori Huang藝術、建築與設計學院」，核心聚焦藝術、建築與設計，並結合工程、創業與科技創新，培育創意領袖。

  • 校區預計於2027年正式啟用，將招收約1000名大學部及研究所學生，並聘任專任教師，同時成立加州藝術學院研究院，延續CCA近120年的教育傳統。

黃仁勳 舊金山 田納西州

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