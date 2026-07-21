無證客酒駕撞死2女 伊州州務卿否認發過駕照

伊州州務卿詹雅斯否認曾核發駕照給涉嫌酒駕撞死兩名年輕女子的無證移民。(州務卿官方臉書)

伊利諾州 州務卿吉詹雅斯(Alexi Giannoulias)20日駁斥外界指控，否認州務卿辦公室曾核發駕照給涉嫌酒駕撞死兩名年輕女子的無證移民，他表示，相關說法「完全是謊言」，並呼籲外界應以事實為依據，而非將悲劇政治化。

這起爭議源於2025年發生在厄巴納(Urbana)的一場致命車禍。事故造成20歲女大學生凱亞伯拉罕(Katie Abraham)及另一名年輕女子喪生。涉案駕駛蘇亞雷斯(Juan Jahaziel Saenz Suarez)為瓜地馬拉籍男子，被控非法居留美國，並涉嫌使用偽造身分證件。

詹雅斯發布影片回應聯邦眾議員 米勒(Mary Miller，伊州 共和黨)、喬丹(Jim Jordan，俄亥俄州共和黨)以及前伊州眾議員艾夫斯(Jeanne Ives)的指控。三人均聲稱，嫌犯是在詹雅斯任內取得伊州駕駛執照。

詹雅斯表示：「這完全是赤裸裸的謊言。這名人士從未獲發伊利諾州駕駛執照，事實就是如此。」

他並批評，部分人士利用受害家庭的不幸推動政治議程，而社會討論應聚焦於事實與公共安全，而非散播不實資訊。

不過，艾夫斯反駁州務卿的說法，指出警方紀錄中載有一組與嫌犯使用的化名「Julio Cucul Bol」相關聯的駕照號碼，質疑州務卿的說法與紀錄不符。

這場爭議也進一步引發外界對伊州移民政策及非公民駕照制度的討論。

依據伊州法律，部分因不符合申請社會安全號碼資格的非公民，只要符合特定條件，仍可申請州政府核發的駕駛資格證件。

今年稍早，死者亞伯拉罕的父親喬．亞伯拉罕(Joe Abraham)與州參議員羅斯(Chapin Rose，共和黨，Mahomet選區)共同支持一項法案，希望賦予伊州執法機關與聯邦移民執法單位更大的合作權限。不過，該法案最終未能在州議會獲得通過。

詹雅斯被視為下一屆芝加哥市市長熱門候選人之一，儘管他仍未宣布參選，但其獲得的選舉資金，已經領先眾多有意參選者。