17年前誤庭留遣返令 芝女按摩師5月婚綠面談時遭捕

芝加哥移民法庭外的標示。(美聯社)

從立陶宛來美長達26年的的愛瑞達．古爾德(Airida Gould)，因約17年前留下的一紙遣返 令，今年5月前往綠卡 面談時，遭美國移民 暨海關執法局(ICE)當場拘捕，目前被羈押於肯塔基州拘留中心，並面臨隨時遭遣返的風險。

根據其陸軍退伍軍人的丈夫馬克．古爾德(Mark Gould)在募款網站GoFundMe的說法，妻子於2000年赴美，2012年與他結婚，妻子是一名持有執照的按摩治療師。

至於遣返令是在2009年妻子因前往移民法院途中遇上伊州12號公路嚴重施工塞車，遲到抵達移民法院，當時法官裁定做出缺席判決(in absentia)下達遣返令，案件未曾進入實體審理。不過，上述說法目前尚未獲法院文件或官方證實。

根據馬克說法，他與17年前曾收到遣返令的妻子，在今年5月依照第一位移民律師建議，一起前往綠卡面談時，妻子遭ICE當場拘捕。

愛瑞達之後回憶，執法人員當時還告訴她，現在發生的情況以前從未見過，這就是新政府的作法，他們很抱歉，但仍必須執行職務。

目前古爾德已由芝加哥移民法院前法官艾斯皮諾薩(Carla Espinoza)擔任律師，希望阻止遣返程序。艾斯皮諾薩表示，由於古爾德過去已有遣返令，如今遭拘留後，ICE依法可以立即執行遣返，因此目前是一場與時間賽跑的法律攻防。

她指出，雖然古爾德目前仍有案件正在美國移民上訴委員會(Board of Immigration Appeals，BIA)審理，但ICE可能在案件裁決前便將她遣返，屆時將失去尋求救濟的機會。

愛瑞達．古爾德則提到，在印第安納州拘留期間，環境衛生極差。目前她已被轉往肯塔基州女子拘留設施，與另外13名女性同住一間牢房，整體環境雖然乾淨許多，但仍面臨飲食與戶外活動不足的問題。她說，遭拘留兩個多月以來，從未吃過任何新鮮蔬果，每周僅能三次前往戶外活動，每次一小時，合計一周只有三小時能呼吸新鮮空氣。

古爾德夫婦育有三名子女。目前一家人只能透過簡訊及偶爾安排的視訊通話聯繫。馬克表示，每天早晨醒來後，最期待的就是收到妻子的第一則簡訊，「那一刻才終於能稍微放下心」。