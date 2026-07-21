我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英特爾宣布另一波裁員

曼哈頓ICE總部大樓外爆炸釀4傷 1嫌被捕 疑退役軍人不滿移民執法

17年前誤庭留遣返令 芝女按摩師5月婚綠面談時遭捕

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
芝加哥移民法庭外的標示。(美聯社)
芝加哥移民法庭外的標示。(美聯社)

從立陶宛來美長達26年的的愛瑞達．古爾德(Airida Gould)，因約17年前留下的一紙遣返令，今年5月前往綠卡面談時，遭美國移民暨海關執法局(ICE)當場拘捕，目前被羈押於肯塔基州拘留中心，並面臨隨時遭遣返的風險。

根據其陸軍退伍軍人的丈夫馬克．古爾德(Mark Gould)在募款網站GoFundMe的說法，妻子於2000年赴美，2012年與他結婚，妻子是一名持有執照的按摩治療師。

至於遣返令是在2009年妻子因前往移民法院途中遇上伊州12號公路嚴重施工塞車，遲到抵達移民法院，當時法官裁定做出缺席判決(in absentia)下達遣返令，案件未曾進入實體審理。不過，上述說法目前尚未獲法院文件或官方證實。

根據馬克說法，他與17年前曾收到遣返令的妻子，在今年5月依照第一位移民律師建議，一起前往綠卡面談時，妻子遭ICE當場拘捕。

愛瑞達之後回憶，執法人員當時還告訴她，現在發生的情況以前從未見過，這就是新政府的作法，他們很抱歉，但仍必須執行職務。

目前古爾德已由芝加哥移民法院前法官艾斯皮諾薩(Carla Espinoza)擔任律師，希望阻止遣返程序。艾斯皮諾薩表示，由於古爾德過去已有遣返令，如今遭拘留後，ICE依法可以立即執行遣返，因此目前是一場與時間賽跑的法律攻防。

她指出，雖然古爾德目前仍有案件正在美國移民上訴委員會(Board of Immigration Appeals，BIA)審理，但ICE可能在案件裁決前便將她遣返，屆時將失去尋求救濟的機會。

愛瑞達．古爾德則提到，在印第安納州拘留期間，環境衛生極差。目前她已被轉往肯塔基州女子拘留設施，與另外13名女性同住一間牢房，整體環境雖然乾淨許多，但仍面臨飲食與戶外活動不足的問題。她說，遭拘留兩個多月以來，從未吃過任何新鮮蔬果，每周僅能三次前往戶外活動，每次一小時，合計一周只有三小時能呼吸新鮮空氣。

古爾德夫婦育有三名子女。目前一家人只能透過簡訊及偶爾安排的視訊通話聯繫。馬克表示，每天早晨醒來後，最期待的就是收到妻子的第一則簡訊，「那一刻才終於能稍微放下心」。

精華 FAQ

  • 因她過去約17年前曾被法院下達遣返令，當今年5月依程序前往綠卡面談時，ICE當場將她拘捕，認定可立即執行遣返程序。

  • 報導指她在2009年赴移民法院途中，因伊州12號公路施工塞車而遲到，法官因此以缺席判決下達遣返令，案件並未進入實體審理。

  • 她現由前移民法官擔任律師，盼阻止遣返，但ICE可能在BIA裁決前先將她送走；她與丈夫及3名子女僅能靠簡訊和視訊維繫。

遣返 綠卡 移民

上一則

明州野火延燒「火勢前所未見」 中西部空汙持續

下一則

無證客酒駕撞死2女 伊州州務卿否認發過駕照

延伸閱讀

移民執法升溫 男子遞婚綠申請第二天 遭ICE拘留

移民執法升溫 男子遞婚綠申請第二天 遭ICE拘留
妻子臨盆仍遭遣返…川普強硬打擊無證移民 86名「追夢人」被驅逐

妻子臨盆仍遭遣返…川普強硬打擊無證移民 86名「追夢人」被驅逐
政治庇護待批遭拘留 中國人權律師吳紹平恐遣返

政治庇護待批遭拘留 中國人權律師吳紹平恐遣返
南亞裔柯鈺潔競選紐約州檢察長 籲改保釋法、允法官考量危險性

南亞裔柯鈺潔競選紐約州檢察長 籲改保釋法、允法官考量危險性

熱門新聞

川普政府的簽證新規讓在美留學生、國際媒體面臨重大衝擊。（美聯社）

簽證新規衝擊…「來美錯了嗎？」留學生備感無奈、挫折

2026-07-16 14:53
40歲中國籍持美國綠卡的劉真真(Zengzeng Liu，音譯，綽號Bella)涉嫌經營跨國賣淫。(麻州聯邦檢察官辦公室)

11個月海撈數十萬 華女經營波士頓跨國賣淫集團遭起訴

2026-07-15 09:52
包括波士頓在內的全美50大都會區租金，均出現比去年同旗下滑現象。(美聯社)

國際學生大減 波士頓月租連跌13個月至2930元

2026-07-17 09:51
猶他州朗恩一家五口遇到山洪暴發不幸罹難，左一是未同行的女兒。(取自GoFundMe網站)

峽谷健行遇暴洪 猶他消防員夫婦和三子遇難獨留一女

2026-07-20 19:42
受到加拿大山火影響，芝城16日煙霧瀰漫。(特派員黃惠玲／攝影)

加拿大野火濃煙罩芝城 空污達危險等級 恐呈夏季新常態

2026-07-17 09:26
吳瑛在西北大學醫學院從事研究、教學工作長達20年，但她死後學校官網的個人主頁已遭刪除。(西北大學官網截圖檔)

法官駁回西北大學撤訴聲請 華裔教授吳瑛歧視案續審

2026-07-17 18:00

超人氣

更多 >
曾自責「對不起他們母子」謝賢辭世 前媳婦張柏芝頭像換黑

曾自責「對不起他們母子」謝賢辭世 前媳婦張柏芝頭像換黑
好市多適合爆炒的酪梨油難得特價 優惠只到下月2日

好市多適合爆炒的酪梨油難得特價 優惠只到下月2日
謝賢過世4天已火化 謝霆鋒急返港奔喪 謝家低調辦後事原因曝

謝賢過世4天已火化 謝霆鋒急返港奔喪 謝家低調辦後事原因曝
息影22年回歸 王祖賢首度授權AI肖像「聶小倩」神顏重現

息影22年回歸 王祖賢首度授權AI肖像「聶小倩」神顏重現
內幕曝光…謝賢加護病房苦撐 等謝霆鋒返港見最後一面

內幕曝光…謝賢加護病房苦撐 等謝霆鋒返港見最後一面