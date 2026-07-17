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法官駁回西北大學撤訴聲請 華裔教授吳瑛歧視案續審

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
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吳瑛在西北大學醫學院從事研究、教學工作長達20年，但她死後學校官網的個人主頁已遭...
吳瑛在西北大學醫學院從事研究、教學工作長達20年，但她死後學校官網的個人主頁已遭刪除。(西北大學官網截圖檔)

伊利諾州庫克郡巡迴法院法官克拉克．格林(Jonathan Clark Green)17日駁回西北大學(Northwestern University)提出的撤訟聲請，裁定已故華裔教授吳瑛(Jane Wu)遺產管理人提出的歧視、醫療疏失及非法拘禁等訴訟得以繼續進行。

根據asamnews報導，西北大學主張，吳瑛在生前並未正式提出訴訟，因此死亡後不存在可由遺產承接的請求權，法院也因此不具管轄權。不過，格林法官拒絕接受校方說法，裁定案件可繼續審理。

本案可追溯至2019年，美國國家衛生研究院(NIH)因懷疑吳瑛與中國有未揭露的關係而展開調查。聯邦政府最終於2023年結束調查，且從未對吳瑾提出任何刑事指控。

然而，吳瑛家屬在訴狀中指出，即使聯邦調查已經結束，西北大學仍持續限制她的研究工作，拒絕讓她使用實驗室，並使她難以取得研究經費，嚴重影響其學術生涯。

家屬另指控，校方違反吳瑛本人意願，強制將她送往精神科病房接受治療。數月後，吳瑛於2024年輕生身亡。

西北大學也主張，基於合理理由將人送往精神醫療機構，不應構成非法拘禁訴訟的依據。不過，法官同樣未採納校方此項主張。

亞裔美國學者論壇(Asian American Scholars Forum，AASF)對法院裁定表示歡迎，稱此案朝向追究責任及保障美國高等教育公民權利邁出重要一步。

AASF執行董事庫薩卡瓦(Gisela Perez Kusakawa)發表聲明表示，這次聽證凸顯美國司法制度的重要性，也凸顯學界持續努力，確保教師獲得適當資源與保障的重要性。她表示，AASF將持續支持吳瑛博士及其家人，尋求司法正義與究責。

法官表示，本案將進入證據開示(discovery)程序，預計於8月27日下一次開庭後正式展開。此次裁定中，法院支持家屬提出的9項主張中的8項，並要求家屬針對第9項主張補充修正。

吳瑾的女兒伊莉莎白．饒(Elizabeth Rao)透過AASF發表聲明表示：「西北大學與西北紀念醫院(Northwestern Memorial Hospital)對待我母親的方式，至今仍讓我感到無比悲痛與憤怒。我們將繼續推動這起訴訟，追究相關責任。」

精華 FAQ

  • 庫克郡巡迴法院法官駁回西北大學的撤訴聲請，認定吳瑛遺產管理人提出的相關訴訟可繼續審理，案件不因校方主張而終止。

  • 家屬主張校方在聯邦調查結束後仍限制她的研究、拒絕使用實驗室並影響經費，且違反其意願送醫治療，涉及歧視、醫療疏失與非法拘禁。

  • 法官表示案件將進入證據開示程序，並預計在8月27日下一次開庭後正式展開，法院同時要求家屬就9項主張中的第9項補充修正。

西北大學 華裔 歧視

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