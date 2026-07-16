我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

簽證新規衝擊…「來美錯了嗎？」留學生備感無奈、挫折

加拿大野火濃煙估明日離開紐約 周末恐隨雨回流

簽證新規衝擊…「來美錯了嗎？」留學生備感無奈、挫折

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普政府的簽證新規讓在美留學生、國際媒體面臨重大衝擊。（美聯社）
川普政府的簽證新規讓在美留學生、國際媒體面臨重大衝擊。（美聯社）

川普政府最新公布的簽證改革新規，將取消沿用數十年的「依身分有效期(Duration of Status，D/S)」制度，改採固定停留期限，影響對象涵蓋國際學生(F簽證)、文化交流訪客(J簽證)及外國媒體記者(I簽證)。系列新規讓在美留學生、國際媒體均面臨重大衝擊。

現行制度下，F-1學生簽證持有人只要維持合法學生身分，並依I-20完成學業，即可合法停留美國，不受固定期限限制。新制上路後，學生入境時將獲核發載有明確截止日期的I-94入境紀錄，每次入境停留時間最長為4年。

對博士班、五年制大學、大學及碩士連讀等長學制學生而言，新制度衝擊最為明顯。

➤➤➤ 半世紀制度取消 外籍生、訪問學者、記者在美停留大限縮

「我開始懷疑自己來美國留學究竟是不是對的選擇？」來自中國、就讀芝加哥伊利諾大學歷史系博士班的Sandra，目前為博士班第三年學生的她，在獲知新規後表示「非常無奈與挫折」。

她說，博士班學業、研究以及論文占據了她幾乎全部時間，現在又面臨新的挑戰。Sandra說，新規最大的影響不是「四年後一定要離開」，而是原本可以安心完成博士的制度，改為必須在修業期間接受一次甚至多次移民審查，增加簽證與身分的不確定性。

此外，新規也限縮部分轉學及變更學程的彈性，未來學生若變更教育目標或延長修業時間，均須接受更嚴格審查，留學規畫更需提前安排。

除了學生簽證外，I類媒體簽證也出現重大變革。現行制度採D/S管理，只要記者持續受聘於新聞機構，通常可長期駐美工作，實務上不少國際媒體記者可取得最長5年效期簽證，期間可自由往返其他國家或返回任職機構總部。

新規實施後，一般外國媒體記者每次入境最長僅可停留240天(約8個月)，中國籍媒體記者則進一步縮短為90天，期滿後須申請延期或離境重新入境。

此舉對國際媒體，尤其是僅派駐美國一至兩名記者的中小型新聞機構衝擊尤為明顯。由於需頻繁辦理延期、重新申請簽證或出入境，不僅增加行政成本，也可能影響重大新聞事件的長期追蹤與即時採訪。

中國籍媒體的90天停留期限意味著一年內可能需多次辦理相關程序，一旦簽證審查延誤，甚至可能造成駐美記者暫時無法工作，增加媒體的人力調度與營運壓力。

國土安全部表示，近年赴美學生、交流訪客及媒體人數持續增加，政府認為有必要改採固定停留期限，以提升監督管理能力並強化國家安全。不過，美國學界及新聞界擔憂，新制度將削弱美國吸引國際人才的競爭力，也提高跨國新聞採訪與國際學術交流的成本，對全球教育及媒體合作恐帶來深遠影響。

精華 FAQ

  • 新規將取消沿用多年的依身分有效期D/S制度，改為固定停留期限管理。學生、交流訪客與媒體簽證持有人入境後都會有明確期限，政府稱此舉可強化監督與國家安全。

  • 影響最大的是博士班、五年制大學，以及大學與碩士連讀等長學制學生。因為他們修業時間較長，未來可能在學期間多次接受移民審查，增加簽證不確定性。

  • 一般外國記者每次入境最長可停留240天，中國籍記者則縮短為90天，期滿後須延期或重新入境。這會增加行政與人力成本，也可能影響長期追蹤報導與即時採訪。

學生簽證 川普

上一則

緊鄰芝華埠 78區獲4.25億補助 但排除華埠新建高中

延伸閱讀

半世紀制度取消 外籍生、訪問學者、記者停留大限縮

半世紀制度取消 外籍生、訪問學者、記者停留大限縮
持有效有簽證也卡關 華人入境洛杉磯頻遭二次審查

持有效有簽證也卡關 華人入境洛杉磯頻遭二次審查
海外申請綠卡者 川普擬收10萬元保證金 收緊移民政策最新招

海外申請綠卡者 川普擬收10萬元保證金 收緊移民政策最新招
美國海關一句「打開微信」 華女10年旅遊簽瞬間沒了

美國海關一句「打開微信」 華女10年旅遊簽瞬間沒了

熱門新聞

尚未取得合法永久居民身分(即綠卡)的難民、政治庇護者以及其他合法居留的移民，從10月1日起將喪失白卡。(美聯社)

難民、政庇者等無綠卡合法居民 10月1日起將喪失白卡

2026-07-09 10:43
芝歐海爾機場班機離開登機門到起飛，或降落滑行到登機門的移動時間，高居全美之冠。(特派員黃惠玲／攝影)

全美最長等待 芝歐海爾機場班機滑行超時 旅客飽受折磨

2026-07-10 09:58
40歲中國籍持美國綠卡的劉真真(Zengzeng Liu，音譯，綽號Bella)涉嫌經營跨國賣淫。(麻州聯邦檢察官辦公室)

11個月海撈數十萬 華女經營波士頓跨國賣淫集團遭起訴

2026-07-15 09:52
田納西州查塔努加(Chattanooga)著名景點瞭望山斜坡鐵路(Lookout Mountain Incline Railway)的登山列車。(查塔努加地區交通管理局)

廣播排外言論「少數美國人國慶快樂」 田州登山列車乘務員被開除

2026-07-10 21:29
南翡翠大道(S. Emerald Ave.)3000號街區的一處華裔家庭，日前發生家庭暴力事件，警方隨後從該住家查獲40多把槍械。(google map)

芝華人家暴 住家宛如軍火庫 警搜逾40槍逮55歲華男

2026-07-13 09:44

新園區不到1年… 新州三星總部遷德州 帶走上千工作

2026-07-12 02:05

超人氣

更多 >
迷倒張學友、劉德華…玉女始祖消失16年露面 美如天仙

迷倒張學友、劉德華…玉女始祖消失16年露面 美如天仙
140美元的品牌包包 Costco白菜價19.99 限量上架

140美元的品牌包包 Costco白菜價19.99 限量上架
成龍未認私生女原因曝光 吳綺莉：是我不願做親子鑑定

成龍未認私生女原因曝光 吳綺莉：是我不願做親子鑑定
梅西19年前懷裡的嬰兒 將在世界盃決賽和他正面交鋒

梅西19年前懷裡的嬰兒 將在世界盃決賽和他正面交鋒
世界盃／英格蘭領先後變陣卻失守 凱恩：功虧一簣太難受

世界盃／英格蘭領先後變陣卻失守 凱恩：功虧一簣太難受