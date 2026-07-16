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緊鄰芝華埠 78區獲4.25億補助 但排除華埠新建高中

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
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緊鄰華埠的78區新建的芝加哥火焰隊球場已經初見雛形。(特派員黃惠玲／攝影)
緊鄰華埠的78區新建的芝加哥火焰隊球場已經初見雛形。(特派員黃惠玲／攝影)

儘管多位市議員對計畫提出質疑，芝加哥市議會15日仍全體表決通過總額4.25億元的「稅收增額融資」(Tax Increment Financing，TIF)補助案，支持南環區大型綜合開發計畫「78區」(The 78)。

芝加哥第11區區長李惠華(Nicole Lee)日前也針對緊鄰華埠的「78區」開發計畫開發案主持社區說明會，並回應外界對交通、停車、可負擔住宅及公共利益等議題的疑慮。至於是否可能在該區新建華埠高中，李惠華坦承市府以及芝加哥公校(CPS)經費緊張，加上該區為私人土地，恐怕情勢嚴峻。

這筆公帑補助中超過一半、約2.16億元，用於興建一座可容納1200輛汽車的停車場，主要提供芝加哥火焰足球隊(Chicago Fire FC)新球場使用。

芝加哥規畫發展局(DPD)代表柯恩(Jeff Cohen)在社區會議上表示，78區基地閒置已逾40年，目前芝加哥火焰足球隊新球場已於今年3月動工。此次申請的TIF補助將用於公共基礎建設，包括道路、地下管線、河岸改善、公共停車設施及可供民眾通行的公共平台，不會用於興建球場本體或支付營運費用。

根據規畫，球場每年將舉辦17場主場賽事及約45天大型活動。柯恩指出，基地將設置約1200個立體停車位及700個平面停車位，交通研究顯示，比賽日尖峰車流仍低於一般平日上下班尖峰時段。李惠華也表示，周邊包括Roosevelt Collection等停車設施可共同分流，市府仍將持續與交通部門討論改善措施。

不少居民質疑公共資金投入是否能真正回饋社區，柯恩說，停車場完工後將由市府持有並委託營運，相關收入與支出皆由市府管理，若有盈餘將有機會投入社區建設或公共用途。

在住房政策方面，李惠華表示，增加住宅供給有助緩解房價及租金壓力。柯恩指出，78區未來預計興建約1萬戶住宅，其中20%將依芝加哥可負擔住宅條例(ARO)提供可負擔住宅，申請資格以當地家庭收入中位數(AMI)的60%作為基準。

針對居民關心是否會在78區興建華埠高中，李惠華澄清，此次TIF補助並未包含學校經費，且78區土地屬私人所有，並非芝加哥公立學校用地。不過，她重申將持續爭取華埠高中建設，但也坦言目前市府及CPS均面臨財政壓力。

柯恩說，未來河濱步道、綠地及公共開放空間都將免費對外開放，部分設施可能搭配商業活動，但整體仍以公共使用為原則。

此外，李惠華指到居民期待改善華埠與西南區之間的大眾運輸連結，也關心是否有機會增設CTA車站。柯恩回應，CTA設站須依整體運輸需求評估，並非單一開發案即可決定。

對於外界擔憂TIF將導致房屋稅增加，Cohen解釋，TIF機制是運用開發後新增的稅收增額支付公共建設，不會因此提高現有居民的房屋稅。

精華 FAQ

  • 市議會通過總額4.25億元的TIF補助，主要用於78區的道路、管線、河岸改善、公共停車設施與公共平台等基礎建設，並非直接補助球場本體或營運費用。

  • 因為超過一半約2.16億元將用來興建可容納1200輛汽車的停車場，主要服務芝加哥火焰新球場，居民擔心公共資金偏向開發商，但市府表示收入若有盈餘可回饋公共用途。

  • 李惠華表示，本次TIF補助沒有學校經費，且78區土地屬私人所有，不是CPS用地；加上市府與CPS財政緊張，因此目前難以在該區直接興建華埠高中。

芝加哥 華埠

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