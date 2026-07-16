健保費漲聲又起 全美明年均漲14% 伊州最高增15%

根據Get Covered Illinois統計，今年伊州透過交易平台購買保險的民眾，平均保費較去年增加26%；今年前幾個月，已有約9萬2000人取消或放棄保單。(Get Covered Illinois官方臉書)

伊利諾州 透過「可負擔健保法」(Affordable Care Act，俗稱歐記健保)交易平台購買醫療保險 的民眾，2027年將再次面臨兩位數保費調漲。根據保險公司向州政府提出的費率申請，州內多家主要保險業者平均漲幅介於9.2%至14.9%，若獲核准，已承受高保費壓力的家庭負擔勢必加重。

保費上漲並非伊州 獨有現象，根據健康政策研究機構KFF分析，全美16個州及華府交易平台保險公司提出的明年保費調幅中位數約為14%。

在各家保險公司提出的申請中，伊州藍十字藍盾(Blue Cross and Blue Shield of Illinois)平均調漲14.9%，為四家主要業者中最高；伊州聯合健保(UnitedHealthcare of Illinois)擬調漲12.4%，奧斯卡健保(Oscar Health Plan)調漲12.7%，提供Ambetter方案的凱爾特保險(Celtic Insurance)則提出平均9.2%的漲幅。

雖然伊州大多數居民透過雇主、聯邦醫療保險(Medicare，紅藍卡)或醫療補助計畫(Medicaid，白卡)取得醫療保險，但每年仍有數十萬名無法透過上述管道投保的居民，必須透過州政府交易平台「Get Covered Illinois」購買個人保險。

各保險公司在申請文件中指出，保費調漲主要受到醫療成本持續攀升、住院及醫療服務使用率增加、昂貴專科藥物費用上升，以及聯邦政策變動等多重因素影響。其中，去年底國會未能延長疫情期間實施的強化保費補助，使不少投保人獲得的稅額抵免減少，甚至失去補助資格，直接推高民眾實際支付的保費。

根據Get Covered Illinois統計，今年伊州透過交易平台購買保險的民眾，平均保費較去年增加26%；今年前幾個月，已有約9萬2000人取消或放棄保單。

目前該在伊州歐記健保市場有超過29.4萬名投保人的藍十字表示，隨著部分健康民眾退出保險市場，留下來的會員平均使用更多醫療服務，加上醫療照護成本與病情複雜度持續增加，因此必須反映在保費上。

有5.9萬名伊州個人保戶的聯合健保則指出，住院價格上漲、醫療服務需求增加及高價專科藥物成本，是此次調整費率的主要原因。

目前，各保險公司的費率仍須經伊州保險廳審查。依照州法，若主管機關認定漲幅「過高、缺乏合理依據或具有不公平歧視」，有權要求修改或駁回。

伊州保險廳將保費飆漲矛頭指向川普政府推動的「又大又美法案」)One Big Beautiful Bill Act)及其他聯邦政策，導致聯邦削減醫療補助，無保險人口增加，推高整體醫療成本。

不過，聯邦醫療保險暨醫療補助服務中心(CMS)反駁，前幾年歐巴馬健保投保人數快速成長，部分與拜登政府放寬資格審查有關，其中包含不當甚至疑似詐欺投保案件。川普政府表示，未來將著重降低藥價、壓低保費、提高醫療價格透明度，並加強保險補助的資格審核，以控制整體醫療支出。