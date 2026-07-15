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芝華人聚居12區重拳掃黃 警民聯手查封賣淫按摩店

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
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芝加哥12區區長表示，警方與其辦公室合作，加強掃蕩該區非法按摩店。(12 )
芝加哥12區區長表示，警方與其辦公室合作，加強掃蕩該區非法按摩店。(12 )

芝加哥警方近來加強掃蕩西南區非法性交易，華人居民越來越多的第12區成為重點執法區域。警方與聯邦執法人員日前突襲布萊頓公園(Brighton Park)一家涉嫌從事賣淫的按摩店，逮捕多名涉案人士。第12區區長拉米瑞茲(Julia Ramirez)表示，該場所疑似涉及人口販運，不僅危害社區治安，更威脅居民及孩童安全，呼籲持續嚴厲取締。

遭查封的按摩店位於亞珠街(Archer Ave.)3800街區，緊鄰第12區區長辦公室。拉米瑞茲指出，該店根本沒有合法營業執照，卻長期以按摩店名義掩護非法性交易。警方表示，此次行動由芝加哥警察局、聯邦執法單位及市府相關部門共同執行，現場逮捕多名涉嫌經營及從事非法性交易的人員，店面也已遭勒令停業。

拉米瑞茲說，社區居民長期反映該店可疑活動，最近更有一名未成年男童路過時遭店內員工搭訕，家長向區長辦公室陳情後，辦公室立即通報警方，促成此次突襲行動。她表示，非法活動不會只侷限於店內，而是直接衝擊周邊社區與家庭，「我們不能容忍孩子每天經過這樣的場所。」

警方表示，調查過程中也發現部分女子疑似遭人口販運或受控制從事性交易，因此除了打擊賣淫犯罪，也將持續追查幕後是否涉及人口販運集團及組織犯罪。

她並提到，類似非法按摩店並非只存在第12區，而是遍布芝加哥多個社區，呼籲居民發現可疑情形立即向警方通報，同時要求房東加強管理出租物業。

精華 FAQ

  • 因華人居民增加且社區多次反映可疑活動，警方在第12區加強打擊非法性交易。此次突襲的按摩店更被指鄰近區長辦公室，且可能危及孩童與周邊治安。

  • 警方指出，該店沒有合法營業執照，卻長期以按摩店名義掩護賣淫活動。行動中多人因經營或從事非法性交易被捕，店面也已遭勒令停業。

  • 警方懷疑部分女子可能遭人口販運或受控制從事性交易，後續將追查幕後集團與組織犯罪。區長也呼籲居民發現可疑情形立即報警，並要求房東加強管理出租物業。

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