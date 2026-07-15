11個月海撈數十萬 華女經營波士頓跨國賣淫集團遭起訴

40歲中國籍持美國綠卡的劉真真(Zengzeng Liu，音譯，綽號Bella)涉嫌經營跨國賣淫。(麻州聯邦檢察官辦公室)

波士頓 聯邦調查局14日指出，麻州聯邦大陪審團日前起訴一名40歲中國籍、持美國綠卡的劉真真(Zengzeng Liu，音譯，綽號Bella)，她涉嫌在波士頓奧斯頓(Allston)及布萊頓(Brighton)經營跨國賣淫集團，招募包括中國、日本 等多名外籍女子從事商業性交易，11個月內非法獲利數十萬元。劉女遭控四項聯邦重罪，如罪成除最高面臨20年刑期外，檢方並要求沒收其所有犯罪所得及涉案財產。

根據起訴書，劉女居住於紐約皇后區法拉盛 ，自2025年8月左右開始經營名為「Allston-Brighton STO」的跨國賣淫組織。檢方指出，她透過海外仲介招募來自中國、日本、越南等國女性前往波士頓，安排她們入住住宅公寓，從事商業性交易。

起訴書列出三處涉嫌作為住宅妓院的地點，包括布萊頓365 Western Ave、奧斯頓83 Gardner St.，以及布萊頓50 Hichborn St.。檢方指出，劉女負責整個組織的運作，包括安排女子工作地點、接待時間、與嫖客聯繫及抽取佣金。她並透過境外仲介物色願意來美從事性交易的女性，再指示她們前往波士頓工作。

聯邦探員搜索奧斯頓據點時，發現數名剛抵達波士頓不久的日本籍女子稱已連續數日接客。執法人員在現場查獲近3萬5000元現金，以及大量保險套、潤滑液、監視器設備及多支手機。調查人員調閱監視畫面後發現疑似嫖客頻繁進出公寓，估計該據點在短短幾個周末進帳數萬元。

在布萊頓據點，警方則發現來自日本及越南的女子，她們表示抵達後即被要求從事性交易，且被禁止離開公寓。警方在該據點另查扣近7萬元現金。

檢方並指出，調查發現劉女在經營色情事業期間，竟還使用美國婦女、嬰幼兒及兒童營養補助計畫(WIC)的福利卡購買食品，引發濫用公共福利的質疑。

為招攬客源，劉女涉嫌在色情廣告網站 xiaohuli668.com 與 hougong521.com 刊登性交易廣告，並利用手機、WhatsApp及微信(WeChat)與嫖客及賣淫女子聯繫，安排交易時間及地點。

起訴書指出，一名日本籍被害女子於2026年5月抵達波士頓，在50 Hichborn St住宅妓院從事賣淫。此外，2025年10月，一名麻州臥底警員透過WhatsApp與劉女聯繫時，劉女表示，只要支付600元，即可安排女子提供無套性交服務。2026年5月，劉女再次透過WhatsApp替臥底警員安排在50 Hichborn St.性交易。

檢方指出，整個犯罪組織利用網路、手機、WhatsApp及微信等跨州及跨國通訊工具經營非法性交易，因此除賣淫相關罪名外，也涉及利用州際及國際通訊設施協助非法犯罪企業。

本案共提出四項聯邦罪名，包括一項「誘使他人跨州、跨國從事賣淫」罪，以及三項「利用州際或國際通訊設施促進非法犯罪企業」罪。其中第一項罪名最高可判20年徒刑，其餘三項每項最高可判5年徒刑。

起訴書另提出財產沒收(Forfeiture)請求，即檢方要求法院，若劉女被定罪，不僅沒收犯罪所得現金，也將沒收所有用於犯罪或協助犯罪的財產，包括不動產、銀行存款等。若相關資產已遭轉移、出售、隱匿或無法追回，聯邦政府仍可依法追討等值的其他財產。

檢方表示，聯邦探員是在紐約東區逮捕劉女，後送波士頓聯邦法院應訊，依美國法律，在法院判決有罪前，依法推定無罪。

賣淫地點之一的布萊頓公寓內發現的現金。(麻州聯邦檢察官辦公室)

布萊頓公寓賣淫據點。(麻州聯邦檢察官辦公室)

涉嫌賣淫的布萊頓兩處公寓之一。(麻州聯邦檢察官辦公室)

檢警在公寓內查獲大批保險套。(麻州聯邦檢察官辦公室)