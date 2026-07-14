馬州蒙郡磁石課 企圖刻意減招亞裔 家長告上最高院

馬州蒙郡一群亞裔家庭，指蒙郡公校磁吸課程(Magnet Programs)招生政策歧視亞裔，並告上最高法院。(pexels)

聯邦最高法院日前收到來自馬里蘭州蒙哥馬利郡公立學校(MCPS)家長的訴訟請願，這也是該學區 過去幾年第二次被告上最高法院。原告指控該學區初中採取的「磁石課程」(magnet programs)招生政策，企圖刻意減少亞裔 學生的入學機會。

根據最高法院的案件記錄與太平洋法律基金會(Pacific Legal Foundation)官網資訊，該基金會已於7月1日向最高法院提交了「調卷令聲請書」(petition for writ of certiorari)。並稱基金會為「致力於在政府權力過度擴張時，捍衛美國人自由的公益法律事務所」。

本次訴訟中，該基金會代表的是「教育公平協會」(Association for Education Fairness)，協會自稱為一群「關心教育的蒙哥馬利郡亞裔家庭」。

對此，蒙郡公立學校發言人克拉姆(Chris Cram)向媒體「今日貝塞斯達」(Bethesda Today)發表聲明，堅決否認學區的招生流程旨在歧視任何種族或族裔群體。

本案源於顧問公司Metis於2016年發布的一份報告。該報告指出，MCPS甄選制課程的入學與錄取情況，存在顯著的種族與社會經濟地位差距，對非裔及拉丁裔學生尤其不公。

最高法院的訴狀指出，該報告促使學區在2018年和2019年對招生流程進行了「實地測試」(field tests)。地方法院的文件顯示，這些測試引入了「同儕分組」(peer grouping)機制，即在招生時將學生置於「同所初中內、學術表現相近的20名或更多學生組成的同儕群體」進行比較。

此外，學區也實施了「地方常模」(local norming)，將各小學劃分為低貧困率、中貧困率和高貧困率三類學校，並讓來自同類小學的學生互相競爭。

疫情期間，MCPS再次更改招生流程，轉向以「抽籤制」為主的錄取方式。而根據MCPS官網資訊，學區目前採取的是結合抽籤與條件審查(包含在校成績與測驗評估)的綜合制度。

太平洋法律小組嚴正質疑，該學區「試圖透過表面上看似與種族無關的招生標準，來達成特定種族比例的預期結果」。

本案2020年首次在馬里蘭聯邦地區法院提起訴訟。地方法院當時裁決，原告訴狀未能充分證明該政策對亞裔學生造成實質的「差別影響」(disparate impacts)，亦無法證明該政策帶有歧視性意圖。原告後提出上訴，第四巡迴聯邦上訴法院於2024年維持了地方法院的原判。原告不服，又向最高法院提出請願。

這也是MCPS近年第二度面臨最高法院的裁決衝擊。最高法院去年6月曾做出判決，要求MCPS必須允許家長基於宗教信仰理由，讓孩子退出接觸含特定內容(如同性戀角色)的學校教材。