芝城熱浪來襲 14日、15日體感恐破百

每當酷暑來臨，不少芝加哥民眾喜愛跳入密西根湖消暑。(美聯社)

芝加哥 天氣本周將迎來明顯升溫，預計14日(周二)、15日(周三)最高溫將達華氏80多度後段至90多度，加上濕度增加，部分地區體感溫度可能逼近華氏100度，居民須留意高溫帶來的健康風險。

氣象預報指出，本周熱氣團將逐漸籠罩芝加哥地區。國家氣象局(National Weather Service)預測，14日可能是本輪高溫期間最炎熱的一天。不過，氣象人員表示，夜間濕度變化仍存在不確定性，若露點溫度持續偏高，實際體感溫度可能比目前預估更高。

密西根湖濱地區預計仍會受到大湖調節作用影響，氣溫較內陸低幾度，但由於湖風可能較弱，包括市中心及南區部分社區，下午氣溫仍可能升至華氏80多度。夜間低溫預估維持在華氏70多度中段，悶熱感明顯，對缺乏良好空調設備的住宅居民而言，夜晚降溫有限。

氣象預報顯示，午後風向可能轉為東北風，風速約每小時5至10英里，夜間風勢減弱。專家也提醒居民，應特別關照對高溫較敏感的長者、幼童及寵物。

面對即將到來的高溫，芝加哥市政府與公園管理單位本週將持續開放官方避暑中心，市府提醒，若家中沒有可靠空調設備，居民可撥打311查詢附近降溫場所及最新開放時間。

此外，專家建議民眾將戶外工作或活動安排在清晨，避免在下午最炎熱時段進行劇烈運動，外出時應攜帶足夠飲水。

國家氣象局表示，目前尚未發布高溫警報，但正密切監測濕度與夜間氣溫變化。由於高溫與高濕環境可能增加中暑及熱相關疾病風險，戶外工作者、無空調家庭及年長居民需提高警覺。